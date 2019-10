' Matrimonioa prima vista Italia' | restanosposatisoloLuca e Cecilia

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Matrimonio a4 è giunto alla conclusione. L'esperimento sociale è iniziato il 4 settembre, quando tre coppie di sconosciuti si sono sposate senza sapere niente l'uno dell'altra. Dopo cinque settimane trascorse insieme, hanno dovuto decidere se restare insieme o divorziare. Ultima puntata: Ambra e Marco divorziano come Fulvio e Federica La coppia di Ambra e Marco ha avuto un percorso piuttosto lineare, che non è mai decollato. Lui ha dichiarato più volte di aver trovato la donna della sua vita, ma Ambra non è mai stata dello stesso parere. Sebbene i due siano andati abbastanza d'accordo, nel corso delle cinque settimane da parte della ragazza non è mai scattato alcun interesse oltre quello dell'amicizia. Per Marco è stato difficile accettare il rifiuto della moglie ed ha più volte provato a conquistarla con gesti affettuosi e sorprese, ma non è servito a molto. Nell'ultima ...