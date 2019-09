' Rosy Abate 2' | la 3^ puntata in replica su Mediaset Play | ritorna Ivan Di Meo

Rosy Abate 2 : Ivan Di Meo torna in un sogno : Rosy Abate 2 - Claudio Gioè e Giulia Michelini Era solo un sogno, o forse un incontro tra la vita e la morte, necessario per dirsi addio ma anche per una resa dei conti finora mai avvenuta: nella terza puntata della seconda stagione di Rosy Abate – La Serie, la protagonista ha potuto riabbracciare il suo grande amore Ivan Di Meo, e il pubblico ha potuto rivedere in scena dopo tanti anni il personaggio di Claudio Gioè, amato e rimpianto ...

Ascolti TV | Social Auditel 27 settembre 2019 : Tale e quale show avanti ma Rosy Abate 2 la serie riduce le distanze nel trending topic : Social Auditel 27 settembre 2019, Rosy Abate riduce le distanze da Tale e quale show, è testa a testa nel trending topic Secondo duello del venerdì sera Social tra Rosy Abate 2 la serie e Tale e quale ...

Rosy Abate 2 : anticipazioni quarta puntata di venerdì 4 ottobre 2019 : Rosy Abate 2 - Giulia Michelini Cinque puntate dirette da Giacomo Martelli per la Taodue di Pietro Valsecchi, che firma anche il soggetto di serie, compongono la seconda stagione di Rosy Abate – La Serie, il cui motto è “la famiglia prima di tutto“. Una stagione, secondo le parole del regista, nella quale “Rosy e Leo sono uniti dall’amore ma segnati dal passato e divisi dal destino. È per seguire l’evolversi di questo ...

Rosy Abate 2 - anticipazioni quarta puntata di venerdì 4 ottobre : anticipazioni quarta puntata della fiction ROSY ABATE 2, in onda venerdì 4 ottobre 2019 su Canale 5 in prima serata: L’arresto di Leo (Vittorio Magazzù) fa disperare ROSY (Giulia Michelini) e Regina (Paola Michelini). Leo viene portato nel carcere di Nisida, dove subisce minacce ad opera di alcuni detenuti su mandato di Costello (Davide Devenuto). ROSY riesce a convincere Regina e Luca (Mario Sgueglia), quest’ultimo ormai rassicurato ...

Rosy Abate 2 - anticipazioni penultima puntata : trama 4 ottobre : anticipazioni Rosy Abate 2 – La serie con Giulia Michelini: trama quarta puntata Rosy Abate 2 si avvicina al finale di stagione. Venerdì prossimo, 4 ottobre, andrà in onda, alle 21,25 su Canale5, la quarta e penultima puntata della serie tv con protagonista Giulia Michelini. La fiction spin off di Squadra Antimafia vedrà Rosy e Leonardo Abate ancora in pericolo e alle prese con la malavita campana. L’amore tra il personaggio ...

Rosy Abate 2 - Quarta Puntata : Leonardo Viene Arrestato! : Rosy Abate 2, Quarta Puntata: la situazione per Leo peggiora drasticamente. Il ragazzo infatti finisce sempre più invischiato nei loschi traffici di Costello, al punto da rischiare la vita. Ecco cosa sta per succedere… La vita di Leonardo è sempre più movimentata e a tratti anche orrenda per via della sua alleanza con Costello. Leo ha deciso di schierarsi dalla parte del terribile mafioso Antonio, attaccando la mamma Rosy. Le cose però ...

In Rosy Abate 2 Leonardo finisce in carcere - e Ivan di Meo? Anticipazioni penultima puntata 4 ottobre : penultima puntata per Rosy Abate 2 che torna in onda al venerdì sera, salvo cambiamenti, il prossimo 4 ottobre ad un passo dal rocambolesco finale. In molti sono convinti che la voglia di Rosy di salvare il figlio Leonardo alla fine le costerà la vita e questo sarà davvero l'unico modo per chiudere il cerchio intorno al suo pomeriggio e regalarle un'uscita di scena che sia degna di nota, e quale se non una morte eccellente? Sicuramente il ...

Rosy Abate2 - spoiler quarto episodio : Leo viene arrestato : Il prossimo venerdì 4 ottobre andrà in onda in prima serata su Canale 5, la quarta puntata della seconda stagione di Rosy Abate 2. Secondo le ultime indiscrezioni, la situazione peggiorerà ulteriormente per Leonardo Abate e di conseguenza anche sua madre Rosalia. Ma prima di andare al quarto appuntamento, procederemo per gradi. Nelle scorse settimane abbiamo scoperto che Leo è colui che ha ucciso la poliziotta Nadia. Da quel momento in poi, la ...