Formula 1 – Leclec esplosivo dopo la pole a Singapore! Il team radio del ferrarista è

Fonte : sportfair

(Di sabato 21 settembre 2019) Charles Leclerc superle qualifiche del Gp di Singapore: ildel monegasco della FerrarilaCharles Leclerc ha regalato oggi una nuova gioia ai tifosi ferraristi ed aldel Cavallino: il giovane pilota monegasco ha chiuso le qualifiche col miglior tempo, lasciandosi alle spalle Hamilton e Vettel. Una gioia immensa per Leclerc, cheil suo giro veloce è esploso in undi fuoco: “whoooh. ahh. Fanculo! Guardate! Oh mio dio! Guardate il giro, ho perso il controllo due o tre volte nel giro. Fanculo! Si! Ben fatto ragazzi“, ha esclamato il. #SingaporeGP pic.twitter.com/WIXe9nUwPd — Le Petit Prince 2.0 (@Petitprince2 0) September 21, 2019 L'articolo1 –laIldelè sincero: “ho perso il controllo” VIDEO sembra essere il ...