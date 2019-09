Acqua contaminata | scatta in ritiro del ministero della Salute Ecco marca e lotto

Fukushima - Acqua contaminata e smantellamento degli impianti nucleari. Facciamo chiarezza : La società elettrica che lavora al decomissioning della centrale nucleare di Fukushima Daiichi in seguito all’incidente del marzo 2011, ha comunicato che dovrà scaricare nell’Oceano Pacifico enormi quantità di acque contaminate, anche se in modo residuale. Dal 2022 non ci sarà più spazio a terra dove metterle. La notizia ha messo in stato di agitazione non soltanto il governo giapponese, che teme soprattutto la furia dei pescatori locali e ...