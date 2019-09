Il caso dei cordoni ombelicali scomparsi | l' ansia di 15mila famiglie italiane

Ocean Viking - nuovo caso Malta : l'isola rifiuta il trasbordo dei migranti : Questa notte, in acque maltesi, un'imbarcazione della Guardia costiera italiana ha avviato il salvataggio di 90 migranti che si trovavano a bordo di una piccola chiatta. Il natante, a quanto ha riferito la Guardia Costiera italiana, si trovava in precarie condizioni di galleggiamento. Nel contempo, appena concluse le prime operazioni di salvataggio, la Guardia Costiera italiana ha chiesto a Malta di poter inviare una seconda imbarcazione adatta ...

Cristiano Ronaldo sul caso Mayorga : “Quando hai una ragazza e dei figli diventa difficilissimo affrontare queste situazioni - ho avuto del pensiero di mio figlio” : Nella lunga intervista da Cristiano Ronaldo a Piers Morgans e che verrà trasmessa oggi da ‘ITV’, il campione della Juventus ha affrontato anche il caso Mayorga. Il campione portoghese non ha nascosto tutto il proprio dispiacere per l’accusa di stupro mossa dalla donna nei suoi confronti per una presunta violenza, avvenuta dieci anni fa in un hotel di Las Vegas. “Hai una ragazza, hai una famiglia, hai dei figli. ...

Salvini - il caso dei bambini sul palco di Pontida : Greta non è di Bibbiano - ma di un comune del Comasco governato dalla Lega : “Facciamo passare davanti i bimbi e le mamme e i papà e fra i bimbi c’è anche Greta, se non sbaglio (…). Greta è questa splendida ragazza con i capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma. Mai più bambini rubati alle loro famiglie. Mai più bambini rubati alle mamme e ai papà. Mai più bimbi come merce”. Matteo Salvini ha chiuso il suo intervento sul palco di Pontida portando sul palco alcuni bambini con i ...

La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e altri al risarcimento di circa 47 - 5 milioni di euro per il caso della Fondazione Maugeri : La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e le altre persone coinvolte nel caso di corruzione intorno alla Fondazione Maugeri al risarcimento di un danno erariale pari a circa 47,5 milioni di euro. La Corte dei Conti

Grazie dei Fiori - stavolta non era il caso di disturbarsi : [live_placement] Ma chi gliel'ha fatto fare a Pino Strabioli di debuttare a settembre? Il bravissimo e garbato conduttore era solito sbarcare su Rai 3 con Grazie dei Fiori in prossimità del Festival di Sanremo, intervistando i protagonisti che avevano calcato il palco del teatro Ariston, configurandosi quasi come un periodo dell'Avvento del Natale televisivo per eccellenza.stavolta tuttavia, con Sanremo ancora lontano, Strabioli si è ...

Punizioni al testimone chiave del caso Cucchi. L’Anac accusa sei alti ufficiali dei carabinieri : Dossier dell’Autorità anticorruzione: «Ingiustificati i trasferimenti dell’appuntato che accusò i colleghi»

Il caso dei pescherecci siciliani che non pescheranno più a largo di Bengasi : È salta l'accordo tra alcuni pescatori di Mazara del Vallo e un'autorità libica controllata dagli uomini del generale Khalifa Haftar. Si tratta dell'intesa raggiunta tra Federpesca e la Libyan Military Investment and Public Works, agenzia d'investimento legata all'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) dell'uomo forte della Cirenaica che dallo scorso 4 aprile sta conducendo un'avanzata militare verso la capitale libica. La notizia è ...

caso San Paolo - la direttrice dei lavori : “Dispiaciuta per il comunicato. Vi spiego tutte le novità” : Caso San Paolo, la direttrice dei lavori: “Dispiaciuta per il comunicato. Vi spiego tutte le novità”. Filomena Smiraglia parla ai microfoni de Il Mattino Caso San Paolo, la direttrice dei lavori: “Dispiaciuta per il comunicato. Vi spiego tutte le novità”. Filomena Smiraglia, direttrice dei lavori per la ristrutturazione dello stadio San Paolo di Napoli, parla ai microfoni de Il Mattino in merito alla querelle ...

Il caso dei tre vulcani sottomarini scoperti a 15 chilometri dalla costa calabrese : Uno dei più grandi complessi vulcanici sottomarini italiani, finora sconosciuto, sviluppatosi a soli 15 km dalla costa tirrenica calabrese lungo una faglia della crosta terreste. È la scoperta fatta dai ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, illustrata in uno studio selezionato come research spotlight del mese di settembre della rivista EOS - Earth & Space Science News. Tale complesso vulcanico, ...

Schwazer e il caso provette : oggi il tribunale di Bolzano decide sulla perizia dei Ris : Le ultime analisi sui campioni di urine hanno fatto emergere delle anomalie. Ora l’udienza potrebbe portare a una svolta

Salvini e i voli di Stato - per i giudici "fu uso illegittimo" ma Corte dei Conti archivia il caso : L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva usato - senza averne diritto - per 35 volte velivoli a disposizione della...