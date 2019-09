Salvini a Pontida | referendum se smonteranno dl Sicurezza Le foto del raduno leghista

Salvini : «Questa è l'Italia che vincerà. Triste Di Maio col cappello in mano». Pontida - aggredito videomaker : È il giorno di Pontida , il grande raduno leghista è entrato nel vivo. Sul prato circa 80 mila persona in quello cvhe gli organizzatori considerano la Pontida più affollata di...

Pontida - attacchi ai giornalisti e offese a Mattarella. Salvini : “Se smontano dl Sicurezza - altra occasione di referendum” : È arrivato già sabato, dove ha parlato davanti ai giovani della Lega dopo l’assemblea coi governatori e gli amministratori locali del centrodestra e del Carroccio. Matteo Salvini è a Pontida per il tradizionale raduno della Lega e il suo intervento è atteso per le 13. Dai manifestanti sono partiti insulti a Gad Lerner mentre un cronista di Repubblica è stato aggredito. offese dai giovani anche a Luigi Di Maio mentre l’ex ministro ...

"Governo del popolo contro governo del palazzo". Salvini lancia l'opposizione da Pontida : “Nei prossimi mesi ci sarà il governo del popolo che farà quello che non farà il governo del palazzo”. È questo il senso che Matteo Salvini vuole dare all’opposizione all’esecutivo Conte bis. Il leader leghista, alla kermesse di Pontida , si dice pronto a ricorrere all’arma del referendum: sia per un ritorno al maggioritario sia per difendere i “suoi” decreti sicurezza ...

Pontida - aggredito un giornalista Sicurezza - Salvini prepara il referendum : Accuse a Gad Lerner e pugno sulla telecamera a un videomaker per distruggere la macchina ed impedire le riprese. Dopo le polemiche di ieri per le parole del giovane deputato leghista Vito Comencini che ha accusato Segui su affaritaliani.it

Pontida - Salvini alle Ong : "Godetevi i porti aperti che poi torno". Deputato leghista : "Mattarella mi fa schifo" : L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini da Pontida tuona contro le Organizzazioni non governative impegnate nel soccorso e salvataggio in mare dei migranti: "Ora che i porti sono aperti care Ong, godeteveli questi porti, perché noi al governo ci torniamo e torneremo a difendere i confini come si fa in un paese normale". Salvini: 'Referendum per abrogare la parte proporzionale ...