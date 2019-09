Governo | Salvini | “Scommetto che il primo oppositore sarà Matteo Renzi” Poi lancia

Sondaggio | Conte sale - meno il suo Governo. E Salvini riprende quota : Balzo del premier a 57 (+5), l’esecutivo è a 43 (+2). Il leader della Lega dopo il calo recupera 4 punti. E gli italiani rimangono scettici: sarà un governo di breve durata

Salvini - Conte - il nuovo Governo. Sorprese e conferme : Come dimostrano i risultati del sondaggio portato avanti dall’Atlante Politico di Demos per Repubblica, condotto negli ultimi giorni, la fiducia degli elettori nei confronti del governo, rispetto allo scorso luglio, prima delle dimissioni di Salvini, è sensibilmente scesa, attestandosi al 44%: oltre 10 punti in meno. Questa tendenza dimostra, soprattutto, la variegata base elettorale della maggioranza, che ora si trova ...

Governo - Conte a giornalista : “Lei è ossessionata da Salvini. Opposizione pungolo per migliorare” : “Lei è ossessionata da Salvini”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è rivolto a una giornalista che, al termine del Comitato istituzionale sisma di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), gli chiedeva se il leader della Lega sia il principale nemico del neo Governo Pd-M5S. “Questo Governo – ha ribadito – non è contro nessuno e non è in particolare contro una forza di Opposizione”. “Tutte ...

Governo - Zingaretti : “Non saremo litigiosi come Salvini”. I militanti dem : “Ultima occasione” : “Non farò come Salvini che faceva le pulci a Conte, se dovrò criticarlo, lo farò, ma siamo una squadra e sosteniamo il premier”. Dal palco della Festa de l’Unità di Milano, il segretario del PD Nicola Zingaretti commenta così la nuova formazione di Governo. “Non voglio un esecutivo come quello giallo verde dove chi ne faceva parte si guardava in cagnesco. La mia squadra è quella di tutto il Governo compresi i ministri del M5S” dichiara ...

Conte sale nel gradimento (meno il suo Governo). E Salvini riprende quota : Balzo del premier a 57 (+5), l’esecutivo è a 43 (+2). Il leader della Lega dopo il calo recupera 4 punti. E gli italiani rimangono scettici: sarà un governo di breve durata

SONDAGGI/ Sfiduciare il Governo è "l'anomalia" che toglie voti a Salvini : SONDAGGI politici. Secondo Arnaldo Ferrari Nasi, M5s e Pd potrebbero presto ribaltare la percentuale di italiani sfavorevoli al nuovo governo Conte

Conte sale nel gradimento (meno il suo Governo) E Salvini riprende quota : Balzo del premier a 57 (+5), l’esecutivo è a 43 (+2). Il leader della Lega dopo il calo recupera 4 punti. E gli italiani rimangono scettici: sarà un governo di breve durata

Berlusconi e Salvini insieme per fare opposizione al nuovo Governo : Sarà nuovamente un centrodestra unitario “insieme per fare opposizione al nuovo governo”. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono incontrati

Ocean Viking - Orfini contro il Governo : “Ancora in mare come con Salvini - è una vergogna” : Il deputato del Pd, Matteo Orfini, critica il governo sulla vicenda della nave Ocean Viking, ancora in mare con 82 migranti a bordo: "La Ocean Viking resta in mare senza l’assegnazione di un porto sicuro. Esattamente come accadeva con Salvini ministro. Così davvero non va bene. Anzi: così è una vergogna".Continua a leggere

Governo : Gelmini - ‘da Berlusconi e Salvini possibile nuovo inizio’ : Roma, 13 set. (AdnKronos) – ‘L’incontro fra Berlusconi e Salvini di oggi può rappresentare un nuovo inizio per ricostruire un centro-destra plurale e coeso. Gli obiettivi sono comuni: sostituire il Governo di minoranza delle tre sinistre, con un esecutivo espressione della maggioranza del Paese ‘che è largamente di centro-destra’ e vincere le prossime elezioni regionali”. Lo afferma Mariastella Gelmini, ...

Salvini-Berlusconi - incontro a pranzo a Milano. Forza Italia : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo Governo” : “Fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo”: la stringata nota di Forza Italia inviata alle agenzie nel primo pomeriggio ha riassunto il succo del faccia a faccia tra il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente azzurro Silvio Berlusconi, che si sono incontrati a Milano per stabilire una ripartenza insieme dopo la fine del governo gialloverde e la nascita dell’alleanza tra M5s e Pd. Il vertice si è ...

**Governo : Salvini - ‘Conte? ha una doppia faccia - non l’avevo capito’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Io ho conosciuto una persona diversa, poi quando parlava al Senato ho capito che Conte non mi sopportava. Ha un doppia faccia e questo, è un mio torto, non lo avevo intuito”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo **Governo: Salvini, ‘Conte? ha una doppia faccia, non l’avevo capito’** sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Salvini - ‘non si faceva più niente - non sono fatto per scaldare sedia’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Ci siamo lasciati che ero ministro, ora non lo sono più, ma l’onore vale più di mille ministeri, lo dico a testa alta. Non sono fatto per stare lì a scaldare la sedia. Voglio tornare al Governo potendo fare le cose”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. “Se avessi voluto fare una vita tranquilla, avrei fatto finta di niente, sarei rimasto ministro anche se non mi facevano ...

**Governo : Salvini - ‘pur di non mollare poltrona - M5S lingua in bocca con Renzi’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Volevano cambiare e poi pur di non mollare la poltrona, i 5 Stelle si sono messi lingua in bocca con Renzi. Ora vogliono vedere che fanno questi? Perché non sono d’accordo su niente”. Lo ha detto Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo **Governo: Salvini, ‘pur di non mollare poltrona, M5S lingua in bocca con Renzi’** sembra essere il primo su Meteo Web.