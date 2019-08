Pronostici Serie A | 2^ giornata | i consigli di CalcioWeb | risultato positivo per la

Serie A - tutto pronto per la seconda giornata : quote e Pronostici di William Hill : La Serie A riparte subito con un weekend dai match imperdibili e che assicura colpi di scena. William Hill, in gioco dal 1934, è pronto a offrire le Migliori quote sulla Serie A, in compagnia di quote Maggiorate per veri intenditori. Inoltre, il bookmaker dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che permette di ricevere 15 euro più 200 euro di bonus cashback. Dopo una prima giornata che ha regalato già qualche sorpresa, si ...

Serie A - Pronostici 2^ giornata : spicca il big match Juventus-Napoli - favorite le milanesi : Nemmeno il tempo di salutare il ritorno della Serie A e siamo già vicini alla seconda giornata, ricca di sfide interessanti anche per quanto riguarda le scommesse. Il match di cartello è quello tra la prima e la seconda dello scorso campionato: la Juventus ospita il Napoli all'Allianz Stadium per tentare una prima mini-fuga sui rivali dopo aver avuto la meglio sul Parma all'esordio. L'Inter cerca conferme a Cagliari, il Milan vuole riscatto a ...

Pronostici Serie A/ Scommesse e quote - 1giornata : Milan favorito alla Dacia Arena : Pronostici Serie A: ecco le quote e le Scommesse sulla vittoria dello scudetto e sulle partite per la 1giornata di Campionato.

Serie A - analisi e Pronostici della 1^ giornata : apre le danze la Juve al Tardini : Il campionato di Serie A 2019/20 apre i battenti domani, 24 agosto 2019, alle 18:00 con la Juventus, vincente dell'ultima stagione, in casa del Parma. L'eco di CR7 si sta facendo sentire più quest'anno che lo scorso: difatti giocatori del calibro di Frank Ribery, appena approdato alla Fiorentina, e di Romelu Lukaku, nuovo faro d'attacco dell'Inter, hanno scelto l'Italia rispetto alle più acclarate Premier e Liga. Chiuderà la prima giornata, ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : subito sorprese nel pazzo campionato cadetto : Pronostici Serie B – Si riparte anche nel campionato di Serie B. Tante sfide interessanti nella prima giornata del campionato cadetto. Spiccano il derby calabrese tra Crotone e Cosenza e Perugia-Chievo, sfida tra due pretendenti al salto di categoria. Dopo i Pronostici di Serie A, ecco i consigli di CalcioWeb sulla Serie B per gli appassionati di scommesse. Probabili formazioni Serie B, tutti gli schieramenti della prima giornata: ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb per la prima giornata : Inter vincente - rischia l’Atalanta : Pronostici Serie A – Torna, finalmente è il caso di dirlo, il campionato di Serie A. La prima giornata della massima divisione italiana propone già tanti match Interessanti. Ad aprire il campionato 2019-2020 saranno i campioni in carica della Juventus, ospiti del Parma. Nella serata di sabato subito uno scoppiettante Fiorentina-Napoli. Il Milan gioca domenica alle 18 sul campo dell’Udinese, l’Inter inizia di lunedì, nel ...

Serie A - si parte : le quote e i Pronostici della prima giornata : Vacanze finite per la Serie A che torna in campo per il via del campionato 2019/20. La Juventus, debuttante in trasferta, è incaricata di alzare il sipario sulla nuova stagione: la vittoria della squadra di Sarri contro il Parma vale 1,31 la posta in gioco. Il segno «X» vale invece 5,10 mentre un exploit inatteso degli emiliani pagherebbe 11,00 volte la scommessa. Uno scontro che dovrebbe, inoltre, vedere numerose reti: la possibilità di ...

Serie A - cinque giorni al via : quote e Pronostici Snai - dalle antagoniste della Juve alla lotta salvezza : cinque giorni esatti all’inizio della Serie A 2019-2020. C’è molta curiosità attorno a questo nuovo campionato. L’Inter si è rafforzata tantissimo, il Napoli punta alla solidità e alle conferme dello scorso anno, la Juventus ha cambiato allenatore dopo diversi anni, il Milan riparte dai giovani e da Giampaolo, l’Atalanta se la dovrà vedere con la Champions mentre la Roma ripartirà da Fonseca. Ma non solo scudetto e ...