Crotone-Cosenza | delirio allo stadio per Maxi Lopez

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : svincolati per Crotone e Cosenza - affari Pescara-Milan : Novità di Calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Crotone ha chiuso il grande colpo Maxi Lopez, l’ex Torino rappresenta un lusso per il campionato cadetto ed adesso il club calabrese si candida ad assere grande protagonista nella prossima stagione. Il Cosenza ci prova per un altro svincolato, Mbakogu, piace anche Nzola mentre a centrocampo salgono le quotazioni ...

Le amichevoli di oggi - sconfitta del Bologna : ok Cosenza - Crotone e Pordenone [FOTO] : Si sono disputato alcune partite amichevoli valide per le squadre di Serie A ma non solo in campo anche quelle di Serie B. sconfitta per il Bologna, ko per 3-1 contro il Colonia, per i rossoblu in rete Orsolini, la partita è stata seguita in tv anche da Mihajlovic che non si è perso nemmeno un minuto del match, qualche giorno fa l’allenatore aveva annunciato di lottare contro la leucemia, in panchina il vice Miroslav Tanjga ed ...