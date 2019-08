Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Europa, Costituzione, ambiente, migranti e diritti umani, “economia redistributiva“. Il tutto al fine di “evitare l’inasprimentopressione fiscale”. Sono i cinque punti con cui il Partito democratico pone le condizioni per avviare il dialogo con il M5s in vista di un possibile esecutivo che, come anticipato, sia “di legislatura”. In caso contrario, si lavorerà “a costruire un progetto di alternativa e rigenerazione dell’economia esocietà italiana”.il, approvato all’unanimità, che vede primi firmatari ilNicola Zingaretti, il presidente Paolo Gentiloni, e i capigruppo al Senato, Andrea Marcucci e alla Camera, Graziano Delrio: LaNazionale del Partito Democratico: giudica la caduta del governo lo sbocco naturale e necessario del fallimentomaggioranza gialloverde ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. #Crisidigoverno: cronache, retroscena, commenti. I… - fattoquotidiano : Direzione Pd, ecco il testo completo della mozione unanime. Sottoscritta da segretario, presidente e capigruppo cam… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Direzione Pd, ecco il testo completo della mozione unanime. Sottoscritta da segretario, presidente e capigruppo camere… -