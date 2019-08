Salvini e Di Maio fuori dai giochi | nasce così il governo giallorosso benedetto da Grillo

Renato Brunetta vota governissimo con Forza Italia : "Pd-M5s un mostro - Salvini-Di Maio mostro al quadrato" : Anche Renato Brunetta apre a un governissimo con dentro Forza Italia, sia pure come "ultima spiaggia". "Aprire una crisi al buio, per giunta nel mese di agosto, mentre l'economia è in recessione, rischiando uno spread alle stelle e le banche in profondo rosso, è stato un gesto da masochisti irrespon

Luigi Di Maio "anello debole" del patto tra Pd e M5s. L'arma segreta di Salvini : il "contro-inciucio" : È Luigi Di Maio "l'anello debole" dell'inciucio tra Pd e M5s. Dentro la Lega, spiega un retroscena del Corriere della Sera, gli uomini più vicini a Matteo Salvini fanno intuire come il pressing per far rientrare la crisi e sventare il governicchio sarà tutto sul vicepremier. "In un'alleanza giallo-r

L’addio di Conte a Salvini : rottura totale E sui social il premier supera il ministro Gelo Di Maio contro il «traditore» Matteo : L’idea che la «pace» rinvierebbe di pochi mesi la richiesta di urne della Lega. Ma la stella Salviniana sta riemergendo appannata e ammaccata dalle minacce, i proclami in spiaggia e le mezze marce indietro

Crisi di governo nel pantano : Salvini fa un passo indietro - ma Di Maio non si fida : “Mai detto di voler staccare la spina al governo, il mio telefono è sempre acceso per il M5S. Spero di restare ministro dell’interno a lungo” ha dichiarato Salvini pochi giorni fa da Castel Volturno, un deciso cambio di marcia rispetto a quel famoso “gli italiani mi diano pieni poteri” del 9 agosto. Nei pochi giorni che separano le due contrapposte dichiarazioni però è successo di tutto e lo scenario politico è cambiato: il premier Conte ha ...

Nel governo giallorosso Di Maio sarà Ministro dell’Interno al posto di Salvini : Luigi Di Maio è tentato dall’abbracciare nuovamente Matteo Salvini ma è ferito nell’orgoglio. Non pensava che il leghista staccasse davvero

Open Arms - de Magistris si veste da pm : «Processare Salvini e Di Maio per crimini contro l'umanità» : «Il sequestro di persone sulla Open Arms a Lampedusa dimostra il livello di illegalità, crudeltà, disumanità e sadismo a cui è giunto il governo. Devono essere...

Bruno Vespa : "Salvini - Conte e Di Maio - situazione oscurissima. Lo scenario più inquietante" : Difficilissimo anche per Bruno Vespa fare "un po' di luce nella selva oscurissima della politica italiana". Che non può far altro, nel suo editoriale su Il Giorno, che analizzare i diversi scenari che però possono "scomparire in qualunque momento". La prima ipotesi, scrive il direttore di Porta a Po

Di Maio boccia l'offerta di Salvini : Per sapere come finirà la crisi più pazza e grottesca del mondo, bisognerà attendere martedì quando Giuseppe Conte farà le sue comunicazioni nell?aula del...

CRISI DI GOVERNO/ Salvini - Di Maio - Pd : il "punto" che decide : Ieri Di Maio e Conte hanno bocciato l'offerta di Salvini. Ma l'asse gialloverde è arrivato al capolinea e un altro equilibrio si raggiunge solo votando

Fonti Pd : sì Salvini a Di Maio premier M5S : «Fake news diffuse ad arte» Zingaretti : «No a governi pasticciati» : Matteo Salvini sarebbe pronto a offrire perfino la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio pur di riappacificare gli alleati e far rientrare la crisi di governo, per evitare la formazione di una...

Renzi : Salvini ha paura e offre tutto a Di Maio : Renzi: "Salvini sente scivolarsi via la poltrona e sa che solo con il potere potra' avere ancora un (breve) futuro.

