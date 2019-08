Tikiiri | elefantessa costretta ad esibirsi a 70 anni | malata e malnutrita

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) Si chiama, ha 70e, nonostante sia vecchia è, èancora a lavorare. Non si tratta di un’anziana signora, ma di un’dello Sri Lanka che, nonostante l’età e le condizioni di salute non ottime, è uno dei 60 animali che devono lavorare al servizio del Perahera Festival (uno dei più antichi e imponenti festival buddisti del Paese, che si tiene ogni anno con danzatori, giocolieri, musicisti, mangiatori di fuoco ed elefanti, ndr). Lo riporta il Daily Mail. Una cerimonia a cuiancora partecipa, pur mostrando segni di cedimento e di evidente malnutrizione. Dopo la denuncia delle’ente di salvaguardia animale Asian Wild Aid Foundation (AWAF), a testimoniare le cattive condizioni in cui versa l’giungono nuove foto, che mostrano i segni di una nutrizione non adeguata, che ...