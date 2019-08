Barbara D’Urso | polemica per una sua foto | “Mi sono tagliata…”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 12 agosto 2019)D’Urso mostra il décolleté sui social e scoppia laFisico mozzafiato e scolpito, sorriso sempre acceso e travolgente:D’Urso non rinuncia ai social neanche d’estate, documentando le sue vacanze prima del gran ritorno in televisione. L’ultimapubblicata sul profilo Instagram ha scatenato non poche polemiche.D’Urso ha mandato un bacio a tutti i suoi sostenitori, affermando di non essere ancora in grado di fare selfie: “È chiaro che devo ancora esercitarmi. Qui mipraticamente tagliata la testa”. Lo scatto in questione la ritrae con il seno in primo piano e molticonvinti che l’intento del ‘Soldato Mediaset’ fosse un altro. Sotto il post, infatti, si leggono alcuni duri commenti, tra i quali: “Il tuo intento era un altro e non quello di mandare un bacio ai tuoi fans. Le...

novasocialnews : Barbara d'Urso sempre più sexy: l'esplosivo décolleté finisce in primo piano (FOTO) #novasocialnews #nonstopnews… - agociciriello : Salvini è solo un Barbara D'Urso che fa politica. Qualunque soggetto normodotato si accorgerebbe che, a Salvini, d… - damon979 : @sonostorie @augustociardi Per me quelli del GF e Barbara D'Urso potrebbero bruciare domani e non piangerei una lac… -