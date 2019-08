Dedica A te alla figlia adottiva | Simona Ventura emoziona il web

American Crime Story : la terza stagione sarà Dedicata alla vicenda Clinton-Lewinsky : Beanie Feldstein La terza stagione di American Crime Story ha finalmente un tema: dopo essersi occupata dei casi di cronaca legati ad O.J. Simpson e allo stilista italiano Gianni Versace, la serie antologica Fox di Ryan Murphy si occuperà del Sexgate, lo scandalo politico di natura sessuale che, nel 1995, coinvolse l’allora Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e la stagista Monica Lewinsky. Il nuovo ciclo di episodi prenderà così il ...

Andrea Iannone - nuova Dedica alla De Lellis : 'Se non ci sei manchi da morire' : La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone prosegue a gonfie vele. La coppia nel giro di pochi mesi è diventata inseparabile, e pare che siano già arrivate anche le presentazioni in famiglia. Il centauro e l'influencer, nel poco tempo libero che hanno a disposizione, cercano di trascorrere al meglio le loro giornate. Infatti in questi giorni si sono concessi delle vacanze da Lugano alla Sardegna, fermandosi per qualche tempo a ...

A 9 mesi dalla gara - già più di 1000 iscritti per la Roma Appia Run 2020 Dedicata ad Abebe Bikila : XXII edizione Domenica 19 aprile 2020 Stadio delle Terme di Caracalla Domenica 19 aprile 2020 è una data da segnare fin d’ora sul calendario per tutti gli amanti del running: è il gran giorno della Roma Appia RUN, manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva sulla distanza di 4 e 13 km, organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Palatino. Sarà un’edizione ...

Liam Gallagher cambia il testo di Shockwave per Dedicarla a Noel e Bono Vox : Liam Gallagher cambia il testo di Shockwave per una dedica molto speciale. L’artista britannico, prossimo al rilascio del suo nuovo album, ha infatti riscritto alcune parole di uno dei suoi recenti singoli per scoccare strali infuocati nella direzione di suo fratello Noel e di Bono Vox degli U2. L’occasione si è presentata durante l’esibizione del concerto che Gallagher ha tenuto al Festival di Carcassonne, il 28 luglio, ...

Oroscopo 22 agosto : miglioramenti per Ariete - Vergine Dedicata alla famiglia : La giornata di giovedì 22 agosto sarà incentrata sull'amore e sugli affetti più cari, incluse quelle amicizie che durano nel tempo nonostante l'età che avanza. Le eccezioni a questa situazione idilliaca saranno costituite dai nativi del segno del Leone, che saranno alquanto sotto tensione per cause lavorative, e dal Toro che al momento preferisce fare qualcosa in completa solitudine. A seguire, le previsioni astrologiche del 22 agosto, segno per ...

Control si mostra in un nuovissimo trailer Dedicato alla storia : Qualche ora fa Remedy ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla trama di Control, presentandoci di fatto un nuovo e misterioso personaggio. Effettivamente il video non è molto utile ad identificarlo, tuttavia pare proprio che sarà una figura nella quale la protagonista Jesse Faden incorrerà molto spesso. L'uomo racconta lo strano sogno avuto circa l'arrivo dell'Hiss, la misteriosa entità che ruota attorno al gioco. Ad un mese dalla data di ...

SEGA annuncia una conferenza Dedicata alla presentazione del nuovo Yakuza : SEGA ha da poco annunciato una conferenza stampa dedicata all'annuncio del nuovo capitolo di Yakuza con protagonista Ichiban Kasuga, tale conferenza si terrà il 20 agosto all'UDX Theater di Akihabara.La compagnia sta al momento selezionando alcuni fortunati fan giapponesi che potranno assistere all'evento, sarà possibile partecipare all'estrazione finale seguendo l'account Twitter di Ryu Ga Gotoku Studio e condividendo il Tweet relativo o ...

Ancestors : The Humankind Odyssey - al via la serie di video "Experiences" Dedicata alla presentazione del mondo di gioco : Ancestors: The Humankind Odyssey è sicuramente un prodotto diverso dai giochi finora presenti sul mercato. Sviluppare un titolo ambientato milioni di anni fa e dedicato agli antenati dell'essere umano è un progetto alquanto ambizioso. Per l'occasione, il director Patrice Désilets ha deciso di spiegare meglio il meccanismo ed il mondo di Ancestors pubblicando una serie di video attraverso YouTube.Experiences è il nome della serie suddivisa in ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio : Google Dedica un doodle alla Missione Apollo 11 : Un doodle di Google verrà pubblicato in occasione del 50° anniversario dell’alLunaggio: 50 anni fa, la Missione Apollo 11 della NASA ha cambiato la nostra concezione di possibile e impossibile, facendo sbarcare degli esseri umani sulla superficie della Luna – e riportandoli a casa sani e salvi – per la prima volta nella storia. Il Google di doodle, che rimanda a un video, celebra il momento in cui è stato raggiunto ...

L’Inter lancia la collezione “Not For Everyone” Dedicata alla campagna di brand : La campagna di brand dell’Inter “Not For Everyone” viene sviluppata dalla società nerazzurra anche in termini di prodotti di abbigliamento e gadget. “Dopo il lancio del video, le proiezioni in luoghi iconici di Milano e le affissioni in punti strategici della città, ecco che Inter lancia la nuova linea dedicata a Not For Everyone”, si […] L'articolo L’Inter lancia la collezione “Not For ...

Disney assume l'ex PlayStation John Drake : gestirà la divisione Dedicata alla licenze nei videogiochi : John Drake, che in precedenza è stato Head of Portfolio Strategy and Content di PlayStation, è ufficialmente entrato a far parte di Disney. Entrerà a far parte del team in qualità di Vice President of Business Development and Licensing for Games. Mentre dovremo vedere cosa significa questo per i piani di Disney nel campo dei giochi, sembra che il colosso stia pianificando una spinta più grande nel settore.alla Disney, Drake avrà il compito di ...

FoxLife Castle - dal 16 luglio un canale Dedicato alla serie con Nathan Fillion e Stana Katic : FoxLife Castle, dal 16 luglio su Sky arriva un canale interamente dedicato alla serie tv con Nathan Fillion e Stana Katic.Da domani, martedì 16 luglio, al posto di FoxLife+1 si accenderà FoxLife Castle. Si tratta di un canale temporaneo che racconterà la grande storia d’amore tra Richard Castle e Kate Beckett, e tutti i casi a cui hanno lavorato insieme.Lui è uno scrittore di libri gialli, interpretato da Nathan Fillion, lei è una ...