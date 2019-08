Volley femminile | Olimpiadi 2020 | le possibili avversarie dell’Italia a Tokyo Sarà un

Volley femminile - Olimpiadi Tokyo 2020 : azzurre in missione - serve sfatare un tabù storico. Sognando una rivincita con la Serbia… : Cinque partecipazioni alle Olimpiadi, mai una volta sul podio: la Nazionale di Volley femminile non è mai riuscita a conquistare una medaglia ai Giochi, le precedenti missioni non si sono mai spinte oltre i quarti di finale. Ad Atene 2004 un cocente ko al tie-break contro Cuba per le Campionesse del Mondo, a Pechino 2008 un doloroso stop per 3-2 contro gli USA, a Londra 2012 l’incredibile debacle contro la non irresistibile Corea del Sud: ...

L'ItalVolley femminile conquista il pass per Tokyo 2020 : L'Itavolley femminile ha ottenuto il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo2020. Le vice campionesse mondiali, dopo aver sconfitto Kenya e Belgio

Volley femminile - Olimpiadi 2020 : Italia gigante - qualificazione in carrozza. A Tokyo per la storica medaglia : Dominanti, schiaccianti, esaltanti. Vincenti e travolgenti. Il rullo compressore tricolore non ha lasciato spazio agli avversari, li ha letteralmente annichiliti, li ha travolti con una prova di forza di altissimo spessore tecnico. L’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in maniera nitida e senza andare mai in difficoltà, giganteggiando a Catania e mettendo in mostra un gioco spumeggiante, emozionante, incisivo, concreto e ...

Volley femminile - Italia alle Olimpiadi 2020. Egonu : “Sono senza parole”. Sylla : “Volevamo vincere” : Festa grande per l’Italia che si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, domenica indimenticabile per la nostra Nazionale di Volley femminile che ha staccato il pass per i Giochi dopo la netta vittoria sull’Olanda a Catania. Di seguito le dichiarazioni che alcune azzurre hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. MIRIAM Sylla: “Sono felice perché lo avevo dichiarato ieri: ci stavamo impegnando per arrivare a questa ...

Volley femminile - Italia rullo compressore : si va alle Olimpiadi - qualificazione mai in discussione. Belgio e Olanda spazzate via : Un triplo 3-0 e tutti a casa: l’Italia ha messo a sedere Olanda, Belgio e Kenya con una disinvoltura disarmante, ha dominato il quadrangolare di Catania e si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con una facilità inattesa alla vigilia. C’era tanta paura per il big match contro le Tulipane che avevano rifilato tre sonore sconfitte nelle ultime stagioni alla nostra Nazionale, si temevano le Yellow Tigers che potevano creare dei ...

Volley femminile - Pagelle Italia-Olanda 3-0 : Paola Egonu Terminator - Folie e De Gennaro fondamentali : L’Italia ha agguantato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, demolendo l’Olanda per 3-0 nel Preolimpico 2019 disputato a Catania. Una prova di grande spessore da parte delle azzurre, che ora proveranno ad infrangere un tabù storico e conquistare quanto meno un podio a cinque cerchi. LE Pagelle DI Italia-Olanda 3-0 Paola Egonu, 10: incontenibile, un vero e proprio Terminator che si abbatte sulla difesa olandese con inaudita potenza. ...

Volley femminile - Italia alle Olimpiadi per la sesta volta consecutiva! Tutti i precedenti - a Tokyo 2020 per una medaglia : Festa grande per la nostra Nazionale di Volley femminile, l’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre hanno travolto l’Olanda a Catania e hanno così staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena dal 24 luglio al 9 agosto, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno centrato l’obiettivo alla prima occasione utile e possono così festeggiare: si tratta della sesta partecipazione consecutiva ...

Volley femminile - Olimpiadi Tokyo 2020 : date - programma - orari e tv. La formula del torneo - c’è Italia : L’Italia di Volley femminile si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dominando il quadrangolare andato in scena a Catania: tre vittorie per 3-0 contro Olanda, Belgio e Kenya. Si temeva lo scontro diretto contro la bestia nera oranje e invece la nostra Nazionale ha letteralmente dominato la scena surclassando le tulipane con grande disinvoltura, staccando così il pass per la rassegna a cinque cerchi che andrà in scena nella capitale ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “Grazie alle mie ragazze - sono troppo contento : siamo alle Olimpiadi!” : L’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, festa grande per la Nazionale di Volley femminile che ha demolito l’Olanda con uno stracciante 3-0 a Catania e ha così staccato il pass per i Giochi con pieno merito. Uno show vero e proprio di Paola Egonu e compagne che hanno dominato lo scontro diretto con le tulipane garantendosi così l’aereo per il Giappone e la sesta presenza consecutiva nella rassegna a cinque ...

Volley femminile - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (4 agosto). 5 qualificate ai Giochi : Italia - Serbia - Russia - Cina - USA in festa : Si sono conclusi i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile, in questo fine settimana si sono assegnati sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi hanno staccato il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. A festeggiare sono state la Russia (soffertissimo 3-2 alla Corea del Sud), la Cina (facile 3-0 alla Turchia), gli USA (comodo 3-0 all’Argentina dopo aver sudato con la ...

LIVE Italia-Olanda 3-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : azzurre qualificate a Tokyo 2020! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 ANDIAMO A TokyoOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! ANDIAMO A TokyoOOOOOOOOOOOOOOO!!! QUALIFICATI ALLE OLIMPIADIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! ACE DI FOLIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! ANDIAMO A TokyoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 24-22 MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! MUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! MUROOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CHIRICHELLAAAAAAAA!! Stampata Buijs! Nervi saldi adesso! Time-out ...

LIVE Italia-Olanda 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 17-16 - rimonta orange : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-16 Altro ace di Bongaerts, Sylla in crisi in ricezione. Ora è punto a punto. Time-out Mazzanti. 17-15 Ace di Bongaerts. Ora è durissima. Le azzurre stanno sentendo la tensione. 17-14 Buijs piega le mani del muro, mancata copertura in difesa delle azzurre. 17-13 Attacco staccato da rete di Egonu. 16-13 Sbaglia la battuta Pietrini. 16-12 Errore in battuta dell’Olanda. Secondo time-out ...

LIVE Italia-Olanda 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : 8-3 nel terzo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-4 Invasione di Buijs. Time-out Olanda. 9-4 Diagonale importante di Mirian Sylla. Pietrini aveva ricevuto bene sulla battuta di De Kruijf. 8-4 In rete la battuta di Pietrini. Esce Sloetjes, entra Plak come opposto. 8-3 Mani fuori di Egonu in contrattacco. Primo time-out tecnico. 7-3 ACE!!! Bomba pazzesca di Pietrini. Quando migliorerà in ricezione…. 6-3 La moviola dice che il tocco a ...

LIVE Italia-Olanda 2-0 Volley femminile - Preolimpico 2019 in DIRETTA : le azzurre allungano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.21 C’è apprensione per le condizioni di Lucia Bosetti, vedremo se riuscirà a rientrare in campo. E’ troppo importante per la ricezione. 22.20 L’Italia ha pareggiato il conto generale dei muri, ora 4-4. 2 ace per le azzurre, 1 per le olandesi. 18 punti per Egonu, 9 per De Kruijf. Italia-Olanda 2-0. Pensiamo al terzo set, come se fossimo in parità. 25-17 Due difese da ...