Sanremo | Amadeus sarà conduttore e direttore artistico della 70° edizione

Sanremo 2020 - ufficiale Amadeus conduttore e direttore artistico : Con un comunicato stampa la Rai ha annunciato Amadeus come conduttore del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1 con la settantesima edizione dal 4 all'8 febbraio. Il presentatore coprirà anche il ruolo di direttore artistico.Il comunicato diffuso da viale Mazzini recita: "Un Festival di Sanremo all’insegna della coralità e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedrà impegnata ...

Sanremo 2020 - Amadeus sarà direttore artistico e conduttore dell’edizione 2020 : È ufficiale, Amadeus sarà conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. L’annuncio arriva direttamente dalla Rai che lo comunica in una nota. Da giorni si parlava dell’ipotesi che fosse Alessandro Cattelan o Fiorello a condurre la rassegna canora. Alla fine la scelta è ricaduta sull’ex presentatore dell’Eredità. L’edizione 2020 celebrerà i 70 anni del festival. Assieme a lui, nel corso delle ...

Festival di Sanremo 2020 - sarà Amadeus il presentatore e direttore artistico dopo Claudio Baglioni : La Rai ha sciolto le riserve: sarà Amadeus il padrone di casa e direttore artistico di Sanremo 2020, edizione che celebrerà i 70 anni del Festival. Assieme a lui, nel corso delle cinque serate, volti che hanno costruito la storia del Festival.“Un Festival di Sanremo all’insegna della coralità e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedrà ...

Carlo Conti parla di Sanremo 2020 : “Faccio il tifo per Amadeus” : Amadeus presenta Sanremo 2020? Conti: “Sarebbe un padrone di casa perfetto per l’Ariston” A febbraio 2020 il Festival di Sanremo festeggia settant’anni. Chi lo condurrà? Da mesi, ormai, si fa il nome di Amadeus che sta inanellando un successo dietro l’altro con I Soliti Ignoti e Ora o mai più. Carlo Conti, che ha condotto tre edizioni di fila del Festival di Sanremo, ha dichiarato in un’intervista rilasciata ...

Una serata di Stelle per il Bambino Gesù : Amadeus tra musica e solidarietà in attesa di Sanremo : Una serata di Stelle per il Bambino Gesù In attesa dell’ufficialità delle voci sempre più insistenti che lo vedrebbero padrone di casa del Festival di Sanremo 2020, Amadeus sarà il conduttore il prossimo 20 novembre di Una serata di Stelle per il Bambino Gesù, un grande evento di solidarietà a favore del noto ospedale romano. La serata in onda in diretta su Rai1, a partire dalle 20.35, si terrà nell’Aula Paolo VI della Città del ...

Rai - le prime riunioni per Sanremo : il ruolo extra per Amadeus : Fervono i preparativi per Sanremo. TvBlog scrive che il dg Fabrizio Salini avrebbe convocato per il prossimo 30 luglio un tavolo tecnico per Sanremo 2020. Si comincia così a discutere in modo concreto sulla prossima edizione del Festival di Sanremo 2019 All'incontro, spiega Blogo, parteciperebbero