Formula 1 | Hamilton boccia gomme e ala anteriore | parole durissime del pilota della

Formula 1 – Button non cambia idea : “Hamilton in Ferrari? Potrebbe essere la fine della sua carriera” : Jenson Button ribadisce la sua idea: l’ex pilota di Formula 1 boccia l’idea di un futuro di Hamilton in Ferrari La stagione 2019 di Formula 1 ha regalato finora poco spettacolo in pista ma tante polemiche. Solo nelle ultime gare i piloti hanno regalato emozioni forti al pubblico con delle lotte appassionanti. La Mercedes domina in maniera indiscussa, con Lewis Hamilton leader del mondiale, seguito dal suo compagno di squadra ...

Formula 1 – Le difficoltà di Vettel e la battaglia con i rivali - Hamilton ammette : “desidero una lotta con la Ferrari - e su Seb…” : Lewis Hamilton crede in Sebastian Vettel: il britannico della Mercedes spera in un miglioramento del tedesco della Ferrari Una settimana di pausa per ricaricare le energie, per i piloti della Formula 1, dopo il Gp di Silverstone in vista della prossima gara della Germania. Ancora una gara deludente, in Gran Bretagna, per Sebastian Vettel, che nella lotta con Verstappen per il terzo posto ha tamponato l’olandese della Red Bull, ...

Formula 1 - Toto Wolff non crede ai suoi occhi : “Hamilton a Silverstone ha reso tutti i dati un po’ stupidi” : Il giro veloce con cui Hamilton ha chiuso il Gp di Silverstone ha spinto Toto Wolff ad esaltarlo pubblicamente Un tempo monstre, che ha permesso a Lewis Hamilton di portare a casa 26 punti invece che 25, frutto del bonus derivante dal giro veloce fatto segnare proprio nel finale del Gp di Silverstone. Lapresse Un 1:27.369 fatto segnare con gomme dure vecchie di 31 giri, battendo di pochi millesimi il compagno Bottas equipaggiato con gomme ...

Formula 1 - Lewis Hamilton alza la voce : “noi piloti sappiamo meglio di chiunque su quali piste correre” : Il pilota britannico ha alzato la voce riguardo i circuiti da inserire in calendario, chiedendo che Liberty Media coinvolga anche i piloti Ogni anno il calendario di Formula 1 si allarga, coinvolgendo nuove piste e nuovi Gran Premi che, a volte, non aiutano lo spettacolo. L’ultimo esempio potrebbe essere quello di Zandvoort, tracciato stretto in cui è complicato superare. Photo4/LaPresse Sulla questione è intervenuto Lewis Hamilton, ...

Formula 1 – Wolff - la lotta Bottas-Hamilton ed il duello tra Leclerc e Verstappen : “in alcuni casi manovre sporche - ma i miei piloti…” : Toto Wolff soddisfatto dello spettacolo visto in pista domenica a Silverstone: le parole del team principal Mercedes sui duelli del Gp di Gran Bretagna Grande spettacolo domenica in pista a Silverstone: i piloti della Formula 1 hanno regalato splendide emozioni sul circuito inglese, per il Gp di Gran Bretagna, vinto da Hamilton. I due piloti Mercedes sono stati protagonisti di un’appassionante lotta, così come anche Leclerc e ...

Formula 1 – Crisi nera per Vettel - ma Hamilton arriva in suo soccorso : “vi dico cosa mi aspetto da Seb” : Il pilota inglese ha dimostrato la sua vicinanza a Vettel, incappato in un momento negativo da cui fatica ad uscire I duelli tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono ormai un lontano ricordo, attualmente i due eterni rivali si ritrovano su due mondi differenti, distanti 100 punti tondi tondi. photo4/Lapresse Un gap spaventoso, accumulato nel giro di dieci gare e destinato a salire ulteriormente, considerando il momento nerissimo in cui ...

Formula 1 – Silverstone - retroscena fortunato per la Mercedes : Hamilton si sarebbe dovuto fermare una seconda volta! : Lewis Hamilton ha vinto il Gp di Silverstone grazie ad un ‘cambio di strategia’: per il pilota britannico era prevista una seconda sosta Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Silverstone davanti al pubblico di casa. Un successo importante per il campione inglese che si porta a 39 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Valtteri Bottas che, anche oggi, è costretto a masticare amaro. Il finlandese non è stato particolarmente fortunato: dopo ...

Formula 1 - Wolff si lecca i baffi : “battaglia durissima tra Bottas e Hamilton - mi sono divertito un sacco” : Il team principal della Mercedes si è complimentato con i propri piloti per il bello spettacolo offerto in pista La Mercedes domina il Gp di Silverstone, piazzando l’ennesima doppietta di questo splendido Mondiale. Lewis Hamilton vince davanti a Valtteri Bottas, centrando il successo numero sei sul tracciato inglese. Lapresse Un risultato soddisfacente per Toto Wolff, apparso felicissimo ai microfoni di Sky Sport F1: “Bottas ...

Formula 1 - Lewis Hamilton festeggia la vittoria del Gp in Gran Bretagna. Secondo Bottas e terzo Leclerc : Lewis Hamilton festeggia l'ottantesima vittoria in Formula1. Il Gp di Gran Bretagna non ha smentito le aspettative: una sfida all'ultimo minuto tra le spettacolari traiettorie di Charles Leclerc e Max Verstappen - autori dell'ennesimo duello mozzafiato come quello in Austria - e il dramma sportivo d

Formula 1 - Lewis Hamilton fa il vuoto dietro di sè : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Silverstone : Il pilota britannico aumenta il proprio vantaggio sul compagno di squadra, facendo letteralmente il vuoto dietro di sè Lewis Hamilton continua a veleggiare indisturbato in testa alla classifica piloti di Formula 1, anzi il pilota britannico allunga ulteriormente su Valtteri Bottas, grazie alla vittoria di Silverstone. Il campione del mondo si prende anche il punto per il giro veloce, salendo dunque a +39 sul compagno di squadra, un ...

Formula 1 – Hamilton in estasi - Bottas deluso e Leclerc sorridente : le parole dei top-3 nel parco chiuso : Le prime parole dei tre protagonisti del Gp di Silverstone, felici Hamilton e Leclerc mentre Bottas mastica amaro Sesta vittoria a Silverstone per Lewis Hamilton, la settima in questa stagione che gli sta regalando il sesto titolo mondiale in carriera. Un dominio pazzesco quello del pilota della Mercedes, che allunga ulteriormente in classifica piloti, portandosi a + 39 da Bottas. Una giornata da ricordare per il britannico, apparso ...

Formula 1 : Hamilton vince a Silverstone : 16.37 Settima doppietta stagionale della Mercedes nel Gp di Gran Bretagna,10.ma gara del Mondiale. Successo di Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Leclerc che, dopo una spettacolare prova, precede le Red Bull di Gasly e Verstappen.Vettel al 30° giro "tampona" Verstappen e chiude 15°. Bottas,partito in pole,va in testa con Hamilton alle sue spalle. Il britannico al 17° giro rileva al comando il compagno di squadra e va ...

Formula 1 – Hamilton in Ferrari? Button non ha dubbi : “nessuno sano di mente potrebbe…” : Button non ha dubbi sul possibile futuro di Hamilton in Ferrari: il parere dell’ex pilota di Formula 1 Da tempo ormai si vocifera di un possibile futuro di Lewis Hamilton in Ferrari: il pilota britannico, che non ha mai nascosto la sua passione per il team di Maranello, potrebbe in futuro correre un Mondiale a bordo di una monoposto del Cavallino? Secondo Jenson Button non succederà mai, l’ex pilota ha espresso sinceramente il ...