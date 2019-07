La Danimarca cerca medici | stipendio medio 120mila euro l’anno

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) La regione danese dello Zealand (Selandia)7 profili nel settore medico-sanitario. Loè di circa 120 milaallordi, più altri benefit. “I candidati selezionati tramite la rete Eures saranno assunti direttamente dagli ospedali e inquadrati in base ai Ccnl della categoria, inizialmente a tempo determinato. Dopo due anni di lavoro, seguirà una proposta a tempo indeterminato. Tra i requisiti richiesti l’ottima conoscenza della lingua inglese, con cui inizialmente si potrà lavorare, è necessario però affinare la conoscenza della lingua danese“. Lo scrive l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal) sul proprio sito web. “È previsto, infatti, che il professionista sanitario segua un corso di formazione linguistica e che superi l’ultimo esame raggiungendo il livello C1, necessario per esercitare la professione in modo ...

angelnolimits : Sanita': Danimarca cerca medici, stipendio medio 120 mila euro l'anno -