I film e le serie tv Marvel dei prossimi anni

SAILOR MOON ETERNAL - la serie animata diventa un film : Basta rumor, ora è ufficiale: SAILOR MOON, la paladina della luna che veste alla marinara, nel 2020 è pronta ad approdare nei cinema giapponesi con un film evento diviso in due parti e intitolato SAILOR MOON ETERNAL, capitolo conclusivo della serie Crystal. Il film avrà la supervisione della creatrice Naoko Takeuchi e si avvarrà del rinomato character designer della serie originale Kazuko Tadano, mentre la regia sarà affidata a Chiaki Kon. La ...

Jack Reacher - dai film con Tom Cruise alla serie tv - : Niccolò Sandroni Jack Reacher, paladino della giustizia nato dalla penna di Lee Child, dopo i due film con Tom Cruise avrà una serie tv su Amazon Amazon ci ha preso gusto e dopo la serie tv su Jack Ryan porterà su Prime Video Jack Reacher, altro personaggio noto per i libri e i film basati sulle sue avventure. Jack Reacher non è solo uno dei tanti paladini della giustizia degli action movie che abbiamo visto negli ultimi anni al ...

Cosa fanno stasera in tv 16 luglio 2019 : film - programmi - serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 16 luglio 2019? Ecco di seguito la nostra guida tv con i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 16 luglio 2019: guida tv Rai Su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con la serie tv medical drama The Resident con Matt Czuchry (ANTICIPAZIONI). Altra serie tv proposta da Rai 2 è invece la poliziesca ...

STASERA IN TV - RAI/ Programmi oggi 16 luglio : The Resident - serie tv e film : STASERA in TV Rai, ecco le proposte di oggi martedì 16 luglio 2019. La guida al prime time con serie tv e film: da The Resident a Un tirchio quasi perfetto.

Jennifer Lopez - film e serie tv : attrice prima che cantante : Dici Jennifer Lopez e pensi alla popstar sexy, protagonista di show talmente hot da mozzare il fiato. Soprattutto perché il 2019 è un anno di grandi anniversari per J-Lo, che compie 50 anni (il 24 luglio) e 20 anni di carriera come cantante, cominciata con il video If you had my love dell’ormai lontano 1999. Eppure, la Lopez, tra le più famose artiste del mondo, ha cominciato prima come attrice che come cantante – il ...

Stasera in TV Rai/ Programmi oggi 14 luglio : replica Un Passo dal Cielo - film e serie : Stasera in TV Rai, cosa andrà in onda oggi domenica 14 luglio 2019? Ecco i Programmi della prima serata con la guida di ciò che vedremo.

Casting per un film di Checco Zalone e per una serie TV da girarsi a Roma : Sono attualmente aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, finalizzate alla ricerca di numerose comparse per la realizzazione di un importante film. Sono inoltre in corso i Casting, a cura di Cineworld Roma, per realizzare una serie televisiva da girare nella Capitale. Galaxia Casting I Casting a cura di Galaxia Casting per un importante film (Tolo Tolo, di e con Checco Zalone) sembravano terminati e invece proseguiranno anche la prossima ...

Casting per la serie TV RAI 'L'Amica Geniale' e il film 'Umbrella Sky' : Selezioni ancora aperte di figuranti per alcune riprese, da girare in Toscana, della serie televisiva L'Amica Geniale. Sono inoltre in corso i Casting per la ricerca di attori, attrici e comparse per un film da girare in Liguria per la regia di Zaza Buadze. L'Amica Geniale Per riprese da effettuarsi in Toscana per la nuova edizione della serie TV in onda su RAI Uno e dal titolo L'Amica Geniale sono state fissate delle ultetiori selezioni per la ...

Alessandro Borghi al Giffoni film Festival insieme a Giacomo Ferrara : come incontrare le star di Suburra La Serie : Le riprese di Suburra La Serie 3 non sono ancora iniziate ma i fan dei suoi protagonisti si preparano per un evento importante: Alessandro Borghi sarà al Giffoni Film Festival insieme a Giacomo Ferrara. Aureliano e Spadino si ritroveranno insieme allo stesso evento ma mentre il primo avrà modo di commentare Il Primo Re e la Serie Netflix il secondo si unirà a lui proprio per analizzare il fenomeno di Suburra che potrebbe concludersi con la sua ...

World Kiss Day - cosa imparare dai baci più amati di film e serie tv : L'augurio migliore che ci si possa fare per il World Kiss Day è baciare tanto. Fa bene alla salute, al cuore e all'eros. Non c'è nemmeno bisogno di ricordarlo. Per variare un po' o per un primo bacio da conquistare proprio il 6 luglio, nella giornata internazionale dedicata alla parentesi rosa tra le parole ti amo, cinema e tv abbondano di ispirazioni. Anzi, nel primo troviamo i baci cult. Nelle serie tv quelli che più abbiamo atteso o leghiamo ...

Telefilm STREGHE - la nuova serie. Da domenica 7 luglio su Rai 2. Le news : “Il potere del trio coincide col mio” è la frase simbolo delle STREGHE Halliwell, leggendarie prescelte di STREGHE (in originale Charmed), serie cult trasmessa da WB dal 1998 al 2006 dal successo senza tempo che ancora oggi, a distanza di tredici anni dalla conclusione della saga, vanta milioni di fan in tutto il mondo. Ma ecco arrivare anche in Italia, da domenica 7 luglio alle 21.05 su Rai 2 con triplo episodio, il nuovo STREGHE, ...

Le 10 migliori serie/film in uscita a luglio su Netflix : luglio sarà un mese pieno di novità e grandi classici che arricchiranno ancor di più la piattaforma Netflix.

Amazon Prime Video - serie tv e film : le novità di luglio 2019 : È un calendario apparentemente “ribaltato”, quello della programmazione di luglio di Amazon Prime Video, che lascia per la fine del mese la novità più stuzzicante. Al contrario, ma non per questo meno interessante, anzi: durante le Prime settimane di luglio, sulla piattaforma streaming di Amazon sarà possibile dedicarsi a grandi abbuffate di serie tv che hanno fatto la storia. Qualche titolo? Friends, Lost, The ...

Sandman - dopo lo stop al film diventa una serie per Netflix : Niente film per Sandman, il mitico personaggio dei fumetti diventato celebre nel mondo grazie al lavoro di Neil Gaiman (sempre lui, quello di Good Omens serie prodotta da Amazon con la BBC ma anche di American Gods) diventerà una serie tv per Netflix. A svelare la novità è stato l’Hollywood Reporter anche se al momento lo stesso colosso dello streaming e la Warner Bros. titolare dei diritti attraverso la DC Comics non hanno rilasciato ...