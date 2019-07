L' uomo sulla Luna | la Rai e quella diretta di 25 ore del 20 luglio 1969

Accadde oggi - 20 luglio 1969 : l’uomo mette piede sulla Luna : Cinquant’anni. Sono passati già 50 anni dalla missione Apollo 11, la prima a portare l’uomo sulla Luna. Partito dal Kennedy Space Center il 16 luglio, Apollo 11 vide Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin come membro dell’equipaggio. Il 20 luglio del 1969 il modulo Lunare chiamato “Eagle” venne separato dal “Columbia“. Collins rimase a bordo del Columbia, mentre l’Eagle con Armstrong e Aldrin, scese sulla ...

Buzz Aldrin - l’altro uomo sulla Luna : “L’allunaggio una bufala? I russi ci avrebbero smascherato subito” : Un uomo in un’ingombrante tuta bianca, sullo sfondo un terreno grigiastro pieno di buche e crateri. L’enorme casco che indossa mostra ciò che gli sta di fronte: la sua ombra, un’altra impacciata figura vestita di bianco e una strana struttura metallica. È il 21 luglio 1969, 50 anni fa, e questa scena racconta una delle foto più memorabili della storia. La persona ritratta nello scatto è Buzz Aldrin, mentre il riflesso sul casco è Neil ...

Moon Day - 50 anni fa l' uomo sulla Luna : 5.50 Il mondo celebra l'Apollo 11 che 50 anni fa toccava il suolo Lunare. La Rai dedica con le sue trasmissione, tutta la giornata all'avvenimento con alcuni dei protagonisti della telecronaca di allora come Tito Stagno e Piero Angela. Ma oggi è il giorno anche di Astroluca, Luca Parmitano, il nostro astronaura che riparte per le stelle per assumere il comando temporaneo della stazione spaziale.

Missione spaziale Apollo 11/ Video - il 50° dell'uomo sulla Luna raccontato da Collins : Missione spaziale Apollo 11 Video, lo speciale Doodle di Google dedicato allo sbarco sulla Luna dei tre astronauti americani

Spazio - Bridenstine rivela gli obiettivi della NASA : nel 2024 l’uomo sulla Luna - nel 2033 la prima missione su Marte : La vita sulla Luna come prova generale per Marte: è l’obiettivo dichiarato di Jim Bridenstine, l’Amministratore della NASA. Nel corso di un incontro con la stampa per il 50° anniversario dell’allunaggio – riporta Global Science – il capo dell’agenzia spaziale statunitense ha svelato alcune date: 2024 l’uomo sulla Luna, 2033 la prima missione umana su Marte. Il varo del nuovo programma Artemis è l’ultimo indizio dello slancio per la ...

Fu il lavoro di 400 mila persone a portare l'uomo sulla Luna : Fu un lavoro corale quello che portò, nel 1969, missione Apollo 11 sulla Luna: vi lavorarono decine di aziende e 400 mila persone. Un'impresa che durò 8 giorni, 3 ore e 18 minuti (pari a 195 ore, 18 minuti e 35 secondi). Tra l'agosto 1958 e il luglio 1969, Urss e Stati Uniti eseguirono 73 missioni Lunari di cui 41 fallirono. Ma la missione Apollo 11 fu la prima che arrivò all'ambito traguardo: lanciata il 16 luglio 1969 dal Centro spaziale ...

Sbarco Apollo 11 : si avvicina l'anniversario. 50 anni fa l'atterraggio dell'uomo sulla Luna : "Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità", sono queste le storiche parole che recitò Neil Armstrong il 20 luglio 1969, dopo aver posato per la prima volta piede sulla Luna...

50 anni dell’uomo sulla Luna : ora basta bufale : Sono passati 50 anni dal primo uomo sulla Luna: era il 20 luglio del 1969 e Neil Armstrong posava il piede sul suolo Lunare, mentre il mondo guardava alla Tv. Ma che cosa abbiamo visto davvero? Il dubbio lo hanno posto per primi gli americani stessi, negli anni ’70, poi non si è più sopito. Ancora oggi, mentre le Tv mandano in onda filmati e documentari celebrativi (e su Apolloinrealtime.org si può seguire tutta la missione ...

Cinquanta anni fa l’uomo sulla Luna. E tutto cambiò Oggi gratis lo speciale di 7 : Martedì il primo speciale del nuovo 7, dedicato all’impresa degli astronauti Usa Neil Armstrong e “Buzz” Aldrin, il 20 luglio di 50 anni fa

Alpha e i cinquant’anni dall’allunaggio : si parte con Apollo : l’uomo sulla Luna e Expedition : l’uomo sulla Luna : Alpha festeggia i cinquant’anni dall’alLunaggio con una programmazione speciale: si parte con Apollo: l’uomo sulla Luna e l’esclusivo Expedition: l’uomo sulla LunaIl 20 luglio 1969 venne scritto un pezzo di storia dove, per la prima volta nella storia, due astronauti della missione Apollo, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, misero piede sulla Luna. Sono passati cinquant’anni dall’alLunaggio e, in occasione ...

Piero Angela : 'Che sciocchezza negare il primo sbarco dell'uomo sulla Luna' : Piero Angela, il più famoso divulgatore scientifico in Italia, ha ricordato con viva emozione il 20 luglio 1969, giorno in cui l'uomo mise piede per la prima volta sulla Luna. Inoltre nel corso di un'intervista all'Agi ha colto l'occasione per affermare che i "negazionisti" in merito alle loro teorie sullo sbarco lunare dicono soltanto delle "sciocchezze", sfruttando l'ingenuità delle persone solo per trarne profitto. Infine si è soffermato sul ...

"L'uomo non è mai stato sulla luna". Storia di un negazionismo duro a morire : La teoria del complotto lunare ha una data precisa di inizio: 3 giugno 1976. Quel giorno uscì negli Stati Uniti un libro scritto dall'americano Bill Kaysing e dal titolo inequivocabile: We Never Went to the Moon, "Non siamo mai andati sulla Luna". Kaysing era un laureato in inglese finito a lavorare in un'azienda produttrice di motori a razzo. Nonostante avesse lavorato solo come supervisore nella stesura dei manuali tecnici, Kaysing si ...

Spazio - la NASA lancia il programma Artemis : “torneremo sulla Luna con un uomo e una donna entro il 2024 - dobbiamo imparare a vivere lì per andare su Marte” : Gli Stati Uniti ritorneranno sulla Luna per imparare a vivere e lavorare su un altro mondo, per poi mandare l’uomo su Marte. Lo ha detto l’amministratore della NASA, Jim Bridenstine, durante una teleconferenza sui 50 anni della missione Apollo 11 e sui futuri piani della NASA per andare oltre la Luna, su Marte. “Attualmente abbiamo astronauti americani che lavorano sulla Stazione Spaziale, quale sarà il prossimo passo? cosa ...

