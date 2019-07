oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.54 A metà garaè 42°,è 48°. Il migliore degli azzurri è a 30 punti dal 18°, ne mancano 38 a, senza considerare il gran numero di atleti davanti agli italiani. 4.49 Si inserisce in terza posizione il russo Nikita Shleikher, a quota 227.60. Diventano quattro gli atleti in fuga. 4.45 Ci sono ancora degli errori, si allarga il divario tra i migliori ed il resto del gruppo. Al momentoè a 24 punti dal 18° posto, ma altri atleti potrebbero inserirsi tra i potenziali finalisti a metà gara. 4.41 Si porta in terza posizione l’altro cinese Cao, con un totale di 227.05. I primi tre hanno scavalcato un piccolo solco rispetto al resto degli atleti in gara. 4.38 Intanto in testa il cinese Xie ha scavalcato il britannico Laugher, con 238.80 contro 235.30. 4.33 Si susseguono gli errori, potrebbe ...

zazoomnews : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: dai tre metri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci sbagliano molto e sono attard… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia cercano la semifinale dai 3 metri - #Tuffi… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: dai tre metri Lorenzo Marsaglia tenta la rimonta Giovanni Tocci sbaglia nella… -