Spirit di Beyoncé | testo con traduzione e significato | il brano è nella colonna sonora de

correttainformazione

(Di lunedì 15 luglio 2019)condi, il nuovo singolo pubblicato da. Ilè inclusodel nuovo adattamento live-action de Il Re Leone diretto da Jon Favreau e in uscita nelle sale il prossimo 21 agosto.ha rilasciato onlinetratto dallade Il Re Leone Mentre cresce sempre di più l’attesa per l’uscita nelle sale italiane de Il Re Leone diretto da Jon Favreau, lo scorso 10 luglioha pubblicato online il nuovo inedito intitolato. Il, scritto e composto da Timothy McKenzie, farà parte delladella rivisitazione in chiave live-action del classico d’animazione Disney del 1994. La popstar americana di fama mondiale presterà la voce a Nala,nuova pellicola in uscita negli USA il 19 luglio e in Italia il prossimo 21 agosto. Il nuovo singolo diKnowles ...

SonyMusicItaly : Una bella sorpresa direttamente da @beyonce ?? #SPIRIT, da #TheLionKing, fuori ora ?? - BeyonceTribe : 'Spirit' di @Beyonce è già in rotazione radiofonica da qualche giorno e potete richiederla in radio. ???? -