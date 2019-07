EuroBasket 2021 – Un girone della fase eliminatoria si giocherà in Italia | il Mediolanum

sportfair

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il palazzetto milanese ospiterà uno dei quattro gironi eliminatori dell’, insieme a Georgia, Repubblica Ceca e Germania Una piccola conquista per l’, l’torna a disputarsi nel nostro Paese. Non tutta la rassegna continentale, ma solo uno dei quattro gironi eliminatori, prima che si accendano i riflettori sullafinale di Berlino. LaPresse/Belen Sivori Sarà ilForum la sede designata per ospitare le gare, un successo per l’intera che torna ad ospitare una manifestazione che non organizzava dal 1991. Felice e soddisfatto Gianni Petrucci, numero unoFIP: “abbiamo fortemente voluto questa organizzazione anche perché nelfesteggeremo i 100 anninascitaFederazionena Pallacanestro. Siamo orgogliosi di poter portare il basket di altissimo livello al Forum di Assago. L’è ...

