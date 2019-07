Tesillo minacciato di morte dopo il rigore sbagliato in Copa America | il racconto del

sportfair

(Di sabato 13 luglio 2019)racconta i terribili giornil’eliminazione della Colombia dalla: ildel difensore colombianoile le minacce diGiornate terribili, quellel’eliminazione della sua Colombia dalla, per, colpevole di averun clamoroso, fondamentale per la ‘salvezza’ della sua squadra. Il calciatore colombiano ha ricevuto spaventose minacce di. “quelho passato due giorni a chiedermi cosa sarebbe potuto succedere. Mi passavano molte cose per la testa, gli errori non mancano mai nello sport, le critiche nemmeno e le accetto. Se uno gioca bene arriva l’applauso ma se qualcosa va male si mette in discussione tutto il resto. Le minacce, però, vanno oltre il calcio: sono un padre di famiglia, marito, figlio. Ci sono persone che soffrono, non solo io. I miei ...