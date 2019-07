Esplosione Stromboli | il geologo Ortolani in Senato | “Problemi nei sistemi di allarme

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ilre Franco, esperto, è intervenuto inpochi giorni fa, esprimendosi sulle esplosioni che nei giorni scorsi hanno avuto per protagonista lo, mettendo in luce i problemi che riguardano il sistema di allerta della popolazione e il rischio tsunami, che secondo ilin Itali esiste ma è trascurato. In fondo all’articolo, il video del suo intervento in. “Nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio, a distanza di 15 minuti l’una dall’altra, ci sono state due potentissime esplosioni, non preavvertite, la popolazione non era stata avvisata. È morto un ragazzo a 400m di quota. Ricordiamo che si effettuano escursioni fino a 800m in altezza guidate, però guida o non guida, in questi casi, non serve a niente. Il fenomeno è stato ritenuto uno dei più potenti dopo la grande eruzione del 1930. Noi siamo portati a sottovalutare loperché vediamo ...

