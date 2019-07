Io e Te | Pierluigi Diaco si arrabbia | telefono suona in diretta

lanostratv

(Di giovedì 11 luglio 2019)furioso a Io e Te: cellulare di Vira Carbonein, conduttore di Io e Te, si è moltoto oggi con una sua ospite per via di un telefonino. Si parlava di cellulari e di come quello di Vira Carbone e quello delle sue figlie siano conservati in una cassetta apposita. All’improvviso, uno squillo. Era il cellulare della Carbone che ha squillato in, mandando su tutte le furie, che ha chiesto il motivo per il quale la conduttrice di Buongiorno Benessere avesse l’apparecchio con sé. La conduttrice, ospite di, si è subito scusata e ha ammesso prontamente: “L’ho portato in studio per fare una gag spiritosa con te con il cellulare!” Aggiungendo, inoltre, che ilera in modalità aerea e quindi non si spiega perché hato, ipotizzando fosse la sveglia.non ha apprezzato ...

Maxxeo : D'ora in poi mi esprimerò soltanto tramite citazioni di Pierluigi Diaco vs Vira Carbone. - Ginko_21 : RT @falcions85: pierluigi diaco si incazza con una ospite perché porta uno smartphone in diretta: 'sei una maleducata, non lo trovo comico.… - GIOURSO : RT @falcions85: pierluigi diaco si incazza con una ospite perché porta uno smartphone in diretta: 'sei una maleducata, non lo trovo comico.… -