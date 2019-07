Italia Croazia Pallanuoto | Universiadi 2019 Risultato | azzurri super | 14-13!

Italia Croazia PALLANUOTO - UNIVERSIADI 2019/ Risultato : si scende in acqua! : Diretta ITALIA CROAZIA PALLANUOTO UNIVERSIADI 2019, orario e Risultato della sfida sempre affascinante con i croati. Si gioca a Caserta, oggi 8 luglio,.

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : l’Italia suona la terza - Croazia battuta 80-60 con Natali e Panzera in evidenza : L’Italia continua la propria marcia da imbattuta agli Europei Under 18 femminili in corso di svolgimento a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Nell’arena intitolata a Mirza Delibasic le azzurre di coach Roberto Riccardi superano con un netto 80-60 la Croazia, continuando a mostrare una notevole presenza in difesa e una convincente varietà di soluzioni all’interno del proprio arsenale offensivo. A testimonianza di ciò ci sono i 22 ...

Perché la Croazia ha chiuso i porti a una nave da turismo Italiana : Sta destando molta curiosità la decisione della Croazia di negare l'attracco della nave Giuseppe Franza, che nei prossimi due mesi dovrebbe fare la spola per i turisti della tratta Rijeka – Prorozina. La ragione è che l'armatore Caronte & Tourist non ha presentato alle autorità croate tutti i documenti necessari per svolgere il servizio.

Pallanuoto - Universiadi 2019 : ok all’esordio Italia - Russia - USA e Croazia : Prime gare per il torneo di Pallanuoto alle Universiadi estive 2019: dieci le squadre divise in due gironi da cinque. Ottimo start per Russia ed USA nel Girone A e per Croazia ed Italia nel Girone B. Domani in acqua soltanto il primo dei due gironi, con la Francia finalmente all’opera dopo il riposo odierno. RISULTATI Girone A Russia-Gran Bretagna 25-1 USA-Corea del Sud 30-3 Riposa: Francia Girone B Croazia-Australia 17-9 Italia-Giappone ...

Basket - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia per il raduno. Due amichevoli con Croazia e Stati Uniti prima del debutto : Sono confermati i 15 nomi che stanno partecipando al raduno che porterà alle Universiadi 2019 a Napoli per quanto riguarda il Basket. A Vigna di Valle, i convocati chiamati da Andrea Paccariè, già allenatore della Luiss Roma (che milita in Serie B, ed è anche l’unica romana che si sta tenendo fuori da un vortice di scambi di titoli che coinvolge le società conterranee in terza serie). Questi sono i giocatori tra i quali verranno scelti i ...

Frode sui prodotti biologici tra Italia - Serbia e Croazia : 9 arresti : Frode sui prodotti biologici tra Italia, Serbia e Croazia: 9 arresti Operazione della Guardia di Finanza: sequestrate sei società e beni mobili e immobili per un valore di oltre 6 milioni e mezzo di euro. Gli arrestati spacciavano per succo di frutta biologico quello che in realtà era succo concentrato e sofisticato di ...

