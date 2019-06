Il padre violentava la figlia di 10 anni | la madre assisteva | arrestati genitori a Varese

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Una donna è stata arrestata insieme al marito, a, per aver maltrattato i suoi quattro figli e per aver costretto ladi 10ad avere rapporti sessuali con il. Violenze sessuali cui la stessaavrebbe assistito.Gli arresti risalgono a un mese fa e la vicenda è stata resa nota stamane dal Procuratore della Repubblica diDaniela Borgonovo, durante una conferenza stampa per l’arresto di un’altra mamma, accusata di maltrattamenti sui figli.

