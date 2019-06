LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 23 giugno Italia in finale nel Mixed Team

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.09 JUDO – A breve sarà il momento di Carola Paissoni. L’azzurra, nella -70 kg, se la vedrà agli ottavi dicontro la polacca Daria Pogorzelec. 12.05 TIRO A VOLO – Sbagliano in tanti: Pellielo anche rientra tra i virtuali qualificati alla. Con un 25 anche per lui sarebbe matematico. 12.03 TIRO A VOLO – Duene innel trap al femminile: Silvana Stanco, seconda, e Jessica Rossi, quarta. Entrambe a caccia della vittoria. 11.57 TIRO A VOLO – Sta proseguendo la qualificazione per quanto riguarda il trap al maschile: Grazini è virtualmente secondo in classifica, con l’ennesimo 24. 120/125 per lui che è matematicamente qualificato alla! Può andarsi a giocare il pass olimpico. 11.54 JUDO – Sarà la polacca Agata Ozdoba-Blach l’avversaria di Maria Centracchio ai quarti di ...

