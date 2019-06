Cosa fanno stasera in tv 21 giugno 2019 | film | programmi | serie tv | fiction

cubemagazine

(Di venerdì 21 giugno 2019)in tv 21? Ecco di seguito la nostra guida tv con iserali di oggi tra cui, talent,tv, reality. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DIE SHOW IN TVin tv 21: guida tv Rai Su Rai 1 va in onda in mondovisione La Traviata di Giuseppe Verdi, in diretta dall’Arena di Verona (ANTICIPAZIONI). Rai 2 trasmette la partita Francia – Croazia degli Europei Under 21, mentre in seconda serata va in onda ilFalchi diretto da Toni D’Angelo (TRAMA E STREAMING)in tv 21: guida tv Mediaset Grande ritorno su Canale 5 dello storico programma di barzellette La sai l’ultima? – Digital Edition, condotto da Ezio Greggio (OSPITI). Serata difantascientifici invece per Italia 1 che propone in prima serata Battleship con Liam Neeson, ...

CarloCalenda : Luca non incontri magistrati per parlare/coordinare iniziative relative a una nomina che riguarda la procura in cui… - RealEmisKilla : Tipo: perché le tipe che cantano le canzoni nelle loro storie sui social alzano lo sguardo al cielo e fanno le facc… - cris_cersei : Madonna che OO. Questo che fa l'omo forte e fa finta di 'imporre' una cosa che è nel contratto, e che chiede anche… -