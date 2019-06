L’Italia si butta via | sprecata la vittoria con la Spagna | la Polonia stende gli azzurri

sportfair

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Sconfitta a sorpresa per l’Italia nel secondo match dell’Europeo Under 21, gliperdono 1-0 con lae non sono più padroni del proprio destino Sprecona e disattenta, l’Italia sivia contro la, perdendo 1-0 al cospetto di una squadra nettamente inferiore. Dopo il successo sulla, la selezione del ct Di Biagio non riesce a dare continuità alla prestazione mostrata contro gli iberici, incappando in una netta involuzione sia dal punto di vista del gioco che dell’agonismo. Massimo Paolone/LaPresse Poche occasioni da rete ma comunque clamorose, sprecate miseramente dagli, che recriminano anche per il palo colpito da Pellegrini. Sfortuna sì, ma anche errori di misura che permettono alladi festeggiare unasorprendente, che le permette di comandare il Gruppo A dell’Europeo Under 21 davanti a Italia e ...

paoloigna1 : se in Italia qualcosa funziona ma l'ha fatto il governo precedente si butta giù e infatti siamo arrivati a ottimi r… - cmormandi : @recifar Come sempre avviene in Italia qualcuno butta l'esca e tutti abboccano. Non sappiamo ancora come sara' espl… - vivere_leggero : RT @gplexousted: C'è gente che butta soldi per le lampade UVA, quando può aspettare l'autobus a una fermata di Roma. Questa è l'Italia sign… -