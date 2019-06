E’ partita la caccia al tormentone dell’estate italiana 2019 | chi vincerà?

laragnatelanews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Mancano pochi giorni all’inizio ufficiale. Un’estate già ricca di tormentoni (nonostante la cancellazione del Summer Festival di Canale 5) pronti a darsi battaglia in una sfida all’ultimo sangue, all’ultimo click, all’ultimo download, all’ultimo passaggio in radio. Tormentoni italiani ed internazionali con nessun brano in particolare a prevalere su tutti fino a questo momento. Tanti sono i protagonistimusicale2018 a fare il bis anche per la calda stagione. A partire dalla fortunata premiata ditta Takagi & Ketra-Giusy Ferreri che, con l’obiettivo di ripetere il grande successo di Amore e Capoeira del 2018, per il brano dalle sonorità afro-dance Jambo chiamano a rapporto Omi, noto per ilestivo internazionale di quattro anni fa Cheerleader. E che con Sean Kingston, l’ospite straniero di Amore e Capoeira, ha due cose in comune: ...

runnersworldITA : Domenica 15 settembre l’urban trail più partecipato d’Italia si correrà anche a staffetta: dividi i 25 km con due a… - Nicol70287692 : oggi ultima partita dei mondiali femminile della fase a gironi per le azzurre sfida entusiasmante e storica contro… - jismysunshine : Siccome si stava avvicinando una partita importante, andiamo allo store e mi faccio regalare la maglietta della squ… -