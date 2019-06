LIVE Germania-Danimarca 0-0 | Europei Under21 2019 in DIRETTA | si parte all Dacia Arena!

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1′ SiallaBatte la. INIZIO PRIMO TEMPO 20.57 Suonano gli inni! 20.55 Le squadre scendono in campo. 20.52 L’Austria ha battuto 2-0 contro la Serbia a Trieste, in un Nereo Rocco vuoto. 20.49 Le squadre sono pronte ad entrare in campo. 20.45 Boom di presenze all’Europeo italiano: penisola che ospiterà anche l’Europeo itinerante 2020 della Nazionale Maggiore con Roma e Milano. 20.42 Le squadre scenderanno di nuovo in campo il prossimo 20 giugno. Lasfiderà la Serbia in una super sfida con Jovic che oggi ha deluso le aspettative. 20.39 Manca sempre meno all’inizio del match: chi raggiungerà l’Austria in vetta? 20.36 Sono 4 i confronti tra le due compagini: laha vinto in una sola occasione. Exploit in vista? 20.34 Una formula un po’ breve per i ...

OA_Sport : LIVE Germania-Danimarca, Europei Under21 2019 in DIRETTA: i teutonici favoriti, danesi per la sorpresa - zazoomnews : LIVE Germania-Danimarca Europei Under21 2019 in DIRETTA: i teutonici favoriti danesi per la sorpresa - #Germania-D… - Noovyis : Un nuovo post (Germania Danimarca streaming live e diretta tv: dove vedere la partita dell’Europeo Under 21) è stat… -