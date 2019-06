BORSE & MERCATI Le ragioni dietro il rialzo delle piazze asiatiche

BORSE & MERCATI/ Le possibili basi per un rialzo - di breve termine - : Grazie anche alle banche centrali, il mese di giugno sembra porre le prime basi per la costruzione di un trend rialzista di breve termine

BORSE & MERCATI/ Le vendite già "annunciate" - ma difficili da vedere - : I MERCATI stanno ritracciando rispetto ai massimi dell'anno. Un fenomeno che non inizia oggi e non arriva affatto di sorpresa

BORSE & MERCATI/ Apple e Caterpillar - i titoli per capire come va la guerra Usa-Cina : Apple e Caterpillar sono molto sensibili all'export e al trend dell'economia mondiale. Così come l'indice Kospi di Seul. E sono tutti in forte flessione