Sea Watch | nel governo l' unica voce è di Salvini | assordante silenzio di

Sea Watch - Salvini : "Deve andare a Tripoli" : La guardia costiera della Libia per la prima volta a assegnato un porto d sbarco a una nave di una Ong, la Sea Watch, che ieri ha soccorso 52 migranti in zona Sar libica. È stato segnalato per lo sbarco il porto di Tripoli, probabilmente d'accordo con il ministero dell'Interno italiano. Il ministro Matteo Salvini ha detto:"La nave illegale, dopo aver imbarcato 52 immigrati in acque libiche, si trova ora a 38 miglia dalle coste libiche, a 125 ...

Sea Watch : "Italia e Ue si vergognino - non sbarcheremo i naufraghi a Tripoli" : Aggiornato alle ore 16,47 del 13 giugno 2019. "Sea Watch non sbarcherà i naufraghi in Libia. Tripoli non è un porto sicuro": lo scrive su Twitter la stessa Ong, confermando che la nave con 52 naufraghi a bordo non si dirigerà verso il porto della capitale libica. "Riportare coattivamente le persone soccorse in un Paese in guerra, farle imprigionare e torturare, è un crimine. È vergognoso - conclude Sea Watch - che l'Italia promuova queste ...

Sea Watch - Salvini ordina sbarco dei 52 migranti a Tripoli. Ong si rifiuta : “Non è porto sicuro - politiche Italia vergognose” : Scambi di accuse, ordini disattesi e annunci di querele. È di nuovo scontro tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e gli operatori della ong Sea Watch dopo che mercoledì la nave che opera nel Mediterraneo ha soccorso 52 migranti a bordo di un gommone al largo della Libia. “Le autorità libiche hanno assegnato ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Se disubbidiranno pagheranno pienamente”, ha dichiarato ...

