Giovanni Toti spodesta Silvio Berlusconi | Non può candidarsi alle primarie di Forza

Matteo Salvini telefona a Giovanni Toti : "Preparati - a settembre si torna alle urne" : "Prepara il tuo movimento, è possibile che si voti a settembre". Era il 30 maggio scorso e Matteo Salvini telefonava a Giovanni Toti rivelando - scrive Repubblica - lo scenario più clamoroso. Quello che da tempo nega al suo alleato di governo gialloverde. Il Presidente ligure, saputa la notizia, non

Giovanni Toti - colpo mortale a Berlusconi : "Cosa mi dicono in privato i suoi fedelissimi. Certi sondaggi..." : "Cosa mi dicono in privato i Berlusconiani ortodossi". Giovanni Toti ormai gioca allo scoperto e in un'intervista al Corriere della Sera mena un altro colpo pesantissimo a Forza Italia. "Molti di loro mi danno ragione - spiega il governatore della Liguria, in procinto di mollare gli azzurri -. A me

Giovanni Toti - l'asse con la Lega per fondare il partito dei governatori : Giovanni Toti si sta allontanando sempre più da Silvio Berlusconi e da Forza Italia. L'ultima idea del governatore ligure è fondare un "partito dei governatori" da affiancare la Lega. Toti, in queste ore, riporta il Giornale in un retroscena è impegnato per l'appuntamento del 6 luglio al teatro Bran

Niccolò Ghedini in campo per salvare Berlusconi e Forza Italia : la sua offerta a Giovanni Toti : Il giorno dopo lo strappo di Giovanni Toti si prova a ricucire. Sono in campo le diplomazie per cercare di evitare che l' iniziativa del governatore della Regione Liguria destabilizzi Forza Italia in un momento già delicato della storia del partito. Silvio Berlusconi è stato molto netto. Appresa del

Giovanni Toti lascia Forza Italia - colpo per Silvio Berlusconi : ecco chi segue il governatore : Il dado è tratto, lo strappo è compiuto: dopo mesi di polemiche e cannoneggiamento con Silvio Berlusconi, Giovanni Toti è a un passo dal lasciare Forza Italia per fondare un suo movimento. Anche nella mattinata di lunedì 3 maggio, il governatore della Liguria ha spiegato che "affiancheremo all'amico

Giovanni Toti : "Rinasco il 6 luglio" : Tutti i dettagli ancora non ci sono, ma c’è la data. E la città. Giovanni Toti, intervenendo a Mezz’ora in più dà appuntamento al centro destra, per il 6 luglio. “Dobbiamo entrare nella terza Repubblica da protagonisti dice”, riferendosi al suo partito, Forza Italia, nei confronti del quale è stato critico ultimamente. Quanto all’evento di cui si è fatto promotore ...

Silvio Berlusconi - "Giovanni Toti si condanna all'invisibilità"- Risposta glaciale : "Cosa non capisce" : "Se Giovanni Toti esce da Forza Italia, si condanna all'invisibilità". Silvio Berlusconi fuori dai denti: parlando coi giornalisti, il Cav affronta di petto il tema del governatore della Liguria che ha annunciato l'intenzione di unirsi a Giorgia Meloni e fondare un nuovo progetto politico "sovranist

CAOS CENTRODESTRA/ Problemi e trappole del piano post-Berlusconi di Giovanni Toti : Il risultato deludente di FI alle elezioni europee 2019 sembra dare più chances al progetto di Giovanni Toti. Che però ha davanti molte incognite

Giovanni Toti : "Entro luglio il nuovo partito". Asse con Giorgia Meloni - Berlusconi ha i giorni contati : "Lanceremo una costituente che possa riunire, in un'unica casa, chi è di Forza Italia e vorrà partecipare, e tutti quei movimenti o personalità che abbiamo perso per strada nell'ultimo anno mentre, da solo, gridavo al vento che così ci saremmo schiantati". Giovanni Toti, presidente della Regione Lig

Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo le Europee : ringrazia gli elettori - cannonata a Giovanni Toti : Un risultato tutt'altro che esaltante, per Forza Italia, che alle elezioni Europee prende l'8,78 per cento. Poco, troppo poco. Certo, gli azzurri non spariscono ma il consenso continua a calare a velocità-record. Nel corso della giornata le durissime accuse di Giovanni Toti alla classe dirigente del

Giovanni Toti - il piano per sciogliere Forza Italia e Fratelli d'Italia : "Con Salvini alleato - non subalterno" : Di andare via da Forza Italia Giovanni Toti ora non ha intenzione. Quel che è certo, però, come ha ribadito al Corriere della sera, è che questa Forza Italia al governatore della Liguria proprio non piace, ma non basta "dare un'imbiancata alle pareti" perché il partito di Silvio Berlusconi torni com

Giovanni Toti - il brutto sospetto di Sallusti : 'Senza dignità. C'è chi parla di un patto con Salvini per...' : 'Non è che Silvio Berlusconi non voglia lasciare il timone di Forza Italia : è che non può lasciarlo a eredi, tipo Giovanni Toti , che non sanno da che parte stare o che per paura di perdere la ...