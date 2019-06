Dying Light 2 avrà finali multipli e meccaniche RPG

Dying Light 2 : novità sul gioco in arrivo all'E3 2019 - il publisher sarà Square Enix : Mentre l'E3 2019 si fa più vicino, Techland continua a lavorare all'atteso Dying Light 2, seguito dell'apprezzato primo capitolo atteso entro la fine del 2019.Ebbene, come riporta Gematsu, avremo notizie del titolo in occasione della fiera losangelina dell'E3 2019. A parlarne sarà Square Enix, da poco divenuto publisher del gioco in seguito alle trattative con Techland. Stando agli accordi Square Enix si occuperà delle copie destinate al mercato ...

Gli sviluppatori di Dying Light 2 : "potremmo avere una sorpresa per Nintendo Switch entro la fine dell'anno" : L'E3 2019 prenderà il via tra circa due settimane, il che significa che fan, sviluppatori e addetti ai lavori si stanno preparando per l'importante evento annuale. Quest'anno ci saranno molte presentazioni e anche se alcuni grandi nomi non prenderanno parte all'evento, come Sony, questo fornisce ad altre compagnie la possibilità di mettersi in luce ancora di più. Tra i protagonisti ci sarà Dying Light 2, l'attesissimo sequel del titolo del 2015 ...

Dying Light 2 ha così tanti contenuti che è come giocare più giochi contemporaneamente : Techland con Dying Light 2 sta adottando un approccio significativamente diverso rispetto a quanto fatto con il primo capitolo della serie, riporta Gamingbolt.come possiamo vedere, pur trattandosi di un openworld (presumibilmente anche più vaso del predecessore), il gioco metterà particolare enfasi sulle scelte narrative che effettuerà il giocatore, e sul modo in cui cambieranno gli eventi della storia così come anche sugli elementi del mondo di ...