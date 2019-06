Ufo | Elizondo | ' Credo che il governo Usa sia in possesso di rottami extraterrestri'

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Parole destinate a far discutere, quelle di Luis, ex direttore dell'AATIP. Durante un'intervista ha affermato di credere che ilamericano sia indi Ufo o didi Ufo. Ha poi anche spiegato che sia incredibile come ci sia un fortissimo interesse sulle armi di Paesi stranieri come la Corea e non ci si curi molto invece di velivoli sconosciuti che sorvolano spesso il territorio americano. 'chesia indidi UFO' A fare queste straordinarie affermazioni non è stata una persona qualsiasi, ma Luis, ufficiale dell'intelligence americana ed ex direttore del Programma di identificazione delle minacce aerospaziali avanzate del Pentagono (AATIP). L'AATIP è stato fondato nel 2007 edne ha fatto parte sino al 2017. Ciò che sorprende maggiormente è che, durante un'intervista, alla domanda di Tucker Carlson della Fox News, ...

