Movimento 5 stelle a pezzi | meno potere a Rocco Casalino | non sarà più a capo nazionale

Scuola - le responsabilità del Movimento 5 Stelle sulle scelte per i diplomati magistrali : A Radio Cusano Campus il presidente della VII Commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati, On. Luigi Gallo, è stato intervistato all’indomani del risultato delle elezioni europee. Nonostante il governo sia formato da due partiti, chi ha pagato maggiormente lo scotto delle scelte sulla Scuola e sul reclutamento dei docenti è stato il MoVimento 5 Stelle. L’onorevole Gallo ha spiegato il motivo che ha fatto perdere ...

Chi siete? Che cosa volete? Perché la crisi del Movimento 5 Stelle va oltre Luigi Di Maio : Pensare che la batosta elettorale delle Europee sia esclusiva responsabilità di Luigi Di Maio è semplicistico e ingeneroso. Perché la questione è più profonda e complessa e investe anche l'assenza di una riflessione ideologica e politica. Perché va bene essere “oltre”, purché si sia qualcosa e non solo contro qualcosa. Soprattutto se il nemico non conta più nulla...Continua a leggere

Il Movimento Cinque Stelle al voto per riconfermare Di Maio come leader del Movimento : Luigi Di Maio, leader del movimento Cinque Stelle Il movimento Cinque Stelle (M5S) ha votato ieri, giovedì 30 Maggio, per riconfermare Luigi Di Maio come leader del movimento dopo il flop del partito alle elezioni europee. Circa l’80% di coloro che hanno votato sulla piattaforma online M5S ha detto che Di Maio dovrebbe rimanere, secondo il blog ufficiale del M5S. Le regole del M5S in coalizione con la Lega di Matteo Salvini, che ha ...

Il sondaggio che fa male al Movimento 5 Stelle - ecco dove sarebbero andati a finire i voti persi : Secondo degli studi ad incrocio, ecco il 29% dei voti persi dal Movimento 5 Stelle dove sarebbero andati a finire Il successo della Lega, la sconfitta del Movimento 5 Stelle, il prosciugamento del potenziale bacino di espansione del Pd: sono i tre principali elementi delle Elezioni europee, rispetto alle politiche, su cui ha ragionato uno … Continue reading Il sondaggio che fa male al Movimento 5 Stelle, ecco dove sarebbero andati a ...

Luigi Di Maio confermato capo politico del Movimento 5 Stelle dal voto su Rousseau : Il voto tra gli iscritti sulla piattaforma Rousseau ha confermato Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle. La decisione di votare sul ruolo del leader pentastellato è stata presa dallo stesso vicepresidente del Consiglio dopo le accuse ricevute in seguito alla sconfitta elettorale del 26 maggio.

La resa dei conti nel Movimento 5 Stelle è già finita? : Dopo il voto di domenica la leadership di Di Maio era stata messa in dubbio, ma l'intervento di Beppe Grillo sembra averlo messo al sicuro (per ora)

Luigi Di Maio chiede compattezza : “Il Movimento 5 Stelle non perde mai - siamo noi contro tutti” : Mentre sono aperte le votazioni sulla piattaforma Rousseau per decidere se confermargli o no la fiducia, Luigi Di Maio ha spiegato sul blog delle Stelle cosa si sono detti i parlamentari del Movimento 5 Stelle all'assemblea serale di ieri e ha sottolineato che Alessandro Di Battista e Roberto Fico per lui sono "fratelli e compagni di viaggio".

Oggi gli attivisti del Movimento 5 Stelle voteranno per confermare Luigi Di Maio come capo politico : Oggi è il giorno della verità per Luigi Di Maio, che ha chiesto agli attivisti del Movimento 5 Stelle di decidere se lo vogliono ancora come capo politico. Si vota sulla piattaforma Rousseau dalle 10 alle 20, mentre ieri sera il ministro del Lavoro ha incassato l'appOggio dei parlamentari pentastellati.

Le conseguenze della sconfitta elettorale dentro il Movimento 5 stelle : Quel che è certo è che i gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle si apprestano ad affrontare mercoledì un'assemblea completamente diversa dalle ultime che si sono svolte con l'introduzione del Capo politico, pochi interventi critici, 'parlavano in 3 o 4' - viene riferito - poi la replica di Di Maio a conclusione, secondo quanto viene riferito. Mercoledì si rischia, infatti, di arrivare ad un 'processo' sulle cause dell'ultima sconfitta ...

Il Movimento 5 stelle ha perso sei milioni di voti (ecco dove sono finiti) : Solo meno della metà di chi aveva votato nel 2018 i 5 stelle ha confermato il proprio consenso. Salvini è riuscito a...

Primo Di Nicola si è dimesso da vicepresidente del gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato : Primo Di Nicola si è dimesso da vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle al Senato. Lo ha annunciato con un post su Facebook, commentando il risultato del suo partito alle elezioni europee di domenica, dove il M5S ha

Il Movimento 5 Stelle ha perso 6 milioni di voti - Forza Italia 2 - 5 : Il Movimento 5 Stelle ha perso in un anno 7 milioni di voti, Forza Italia 2.3. Le elezioni europee del 2019 ci consegnano uno scenario molto diverso da quello del 4 marzo 2018, quando alle elezioni politiche ci fu una netta affermazione del partito di Luigi Di Maio.

Europee : Lega Nord al primo posto - a seguire PD e Movimento 5 Stelle : Dopo le elezioni Europee la Lega Nord si afferma come primo partito in Italia con un punteggio del 34,34%, seguito da Partito democratico al 22,7% e Movimento 5 Stelle al terzo posto con un punteggio del 17,1%; sicuramente uno sconvolgimento degli equilibri politici in un così delicato sistema di governo in piedi ormai dal 1° giugno dello scorso anno. Le prime dichiarazioni Secondo Matteo Salvini, leader della Lega e attuale ministro ...