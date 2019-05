Motori – Ferrari SF90 Stradale - la più potente ferrari mai prodotta [GALLERY] : ferrari: SF90 Stradale, la Rossa di Maranello più potente mai prodotta, 1000Cv di potenza e 0-200 in soli 6,7 secondi Oggi si inaugura una nuova era in casa ferrari, la SF90 Stradale è stata presentata poche ore fa, l’ultima nata del Cavallino è stata finalmente svelata. Dopo mesi di indiscrezioni e foto spia colte in giro per il mondo e svariati pronostici su mirabolanti numeri prestazionali, la SF90 Stradale è stata presentata al ...

Motori – Ferrari : il V8 da 720 cavalli è il miglior motore dell’anno ma su quali modelli è montato? : Il motore Ferrari V8 da 3902 cm³, oltre ad essere stato eletto miglior propulsore dell’anno, fornisce la forza motrice a diversi modelli del cavallino, vediamo quali La 21a edizione dell’International Engine & Powertrain of the Year ha visto un nuovo trionfo per Ferrari, che per il quarto anno consecutivo si è aggiudicata il titolo assoluto con il suo V8 da 720 CV e 3,9 litri, un’impresa mai riuscita a nessun altro motore nella ...

Motori – ‘Beccata’ in anteprima la Ferrari ibrida da 1000 cavalli che sarà presentata a fine maggio [VIDEO] : Dalle prime informazioni trapelate si sa che la prossima Ferrari ibrida sarà dotata di un propulsore V6 biturbo e una potenza combinata di circa 1000 cavalli La casa di Maranello ha recentemente annunciato che, entro la fine del mese di maggio, sarà presentata una Ferrari ibrida da 1000 cavalli. La rivelazione arriva direttamente dall’amministratore delegato di Ferrari, Louis Camilleri, in occasione della conferenza sul 1° trimestre ...