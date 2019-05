Brescia | insegnante si toglie la vita in palestra | il corpo ritrovato dagli alunni

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Daarriva una storia terrificante. Undi musica si è suicidato nelladella scuola dove insegnava. A trovarlo alcuni giovani studenti ora in forte stato di choc. Il docente, 56 anni, era benvoluto dai suoi studenti e stimato dai colleghi, ma come riportato dall'edizione locale del quotidiano Il Giorno, ultimamente era angosciato da gravi problemi di salute. Il macabro ritrovamento Stando a quanto ricostruito finora, ieri mercoledì 22 maggio, poco prima le 13:00 alcuni ragazzi iscritti alla Secondaria Giovanni Pascoli (scuola media in via Repubblica Argentina 3, appartenente all'Istituto Comprensivo Statale Rinaldini Sud3) si sono recati, con il loro, inper la lezione di educazione fisica. Tutto sembrava tranquillo come sempre, ma appena varcata la soglia, la macabra scoperta: da una spalliera, come un sacco vuoto, ciondolava il ...

