Eliana Michelazzo confessa | ' Ho mentito | devo andare in convento o al Grande Fratello'

"Mark Caltagirone non esiste" : Eliana Michelazzo vuota il sacco a Non è la d'Urso - la confessione clamorosa : clamorosa anticipazione della prossima puntata di Live - Non è la d'Urso, in onda mercoledì 22 maggio su Canale 5. La manager di Pamela Prati ha vuotato il sacco: "Ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone. Sono una vittima e solo adesso ho capito di avere un fidanzato fantasma. Chi si nasconde dietro quei profili? Preferirei non saperlo... dopo questa confessione ho paura, dovrei andare all'estero o isolarmi dal mondo in un ...

Pamela Prati - svolta. Eliana Michelazzo : “Mentito - mai incontrato Mark” : Pamela Prati, colpo di scena e svolta. L’agente Eliana Michelazzo torna sui suoi passi: “Ho mentito in tv. Non ho mai incontrato Mark Caltagirone. Ho anch’io un fidanzato fantasma. Dopo questa confessione ho paura” Il controverso caso del matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone pare finalmente essere giunto a una svolta. A darla, l’agente […] L'articolo Pamela Prati, svolta. Eliana Michelazzo: ...

Eliana Michelazzo vuota il sacco : «Mai incontrato Mark Caltagirone - credo non esista. Anch’io ho un fidanzato fantasma». Andrà al GF? : Eliana Michelazzo Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, cambia ancora versione e si confessa in esclusiva alle telecamere di «Live – Non è la d’Urso», in un lungo sfogo che sarà trasmesso nella puntata di mercoledì 22 maggio. «In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della ...

Pamela Prati gate - clamorosa confessione di Eliana Michelazzo : “Ho mentito”. Le anticipazioni : Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, cambia ancora versione e si confessa in esclusiva alle telecamere di «Live – Non è la d’Urso», in un lungo sfogo che sarà trasmesso nella puntata di mercoledì 22 maggio. «In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel ...

Caso Prati : Eliana Michelazzo sarebbe pronta a rivelare che Caltagirone non esiste : In queste ore sul web sta impazzando un gossip che ha davvero dell'assurdo. Secondo quanto rivelato sul sito Dagospia pare che, nel corso della prossima puntata di "Live, non è la D'Urso", Eliana Michelazzo sarà pronta a rivelare che Mark Caltagirone non esiste. Nel Caso in cui tutto questo dovesse realmente avverarsi, i protagonisti di tutta questa ipotetica pantomima darebbero luogo ad un finale davvero con il botto. Stando a quello che è ...

«Mark Caltagirone non esiste. Pamela Prati - tutta la verità di Eliana Michelazzo» : la bomba di Dagospia : Dagospia lancia la bomba che potrebbe mettere definitivamente il punto sul nozze-gate tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. «Mercoledì a Live Non è la...

Un selfie di Eliana Michelazzo nel profilo IG di Mark Caltagirone : il gossip di Parpiglia : C'è stato un nuovo colpo di scena nel caso che sta appassionando gli italiani in questi mesi: come ha raccontato pochi minuti fa Gabriele Parpiglia nelle sue "Stories", Eliana Michelazzo potrebbe aver fatto una gaffe non indifferente. Sul profilo Instagram del presunto Mark Caltagirone (lo stesso che ha dato l'annuncio dell'addio a Pamela Prati giorni fa), è stato caricato un selfie dell'agente romana: a pochissimo tempo dalla pubblicazione, ...

Non è la D’Urso - Eliana Michelazzo : «La mia agenzia sta affondando - è andata via anche Georgette Polizzi» : La nona puntata di Live Non è la D’Urso si apre con il caso Pamela Prati. Ma prima che la showgirl faccia il suo ingresso Barbara D’Urso parla con la sua agente Eliana Michelazzo: «La mia agenzia sta affondando, è andata via anche Georgette». Barbara D’Urso ha aperto la nona puntata di Live parlando con una delle agenti di Pamela Prati Eliana Michelazzo. La direttrice della Aicos Management ha confessato di essere distrutta: ...

Non è la D'Urso - Eliana Michelazzo : «La mia agenzia sta affondando - è andata via anche Georgette Polizzi» : La nona puntata di Live Non è la D'Urso si apre con il caso Pamela Prati. Ma prima che la showgirl faccia il suo ingresso Barbara D'Urso parla con la sua agente Eliana...

L’avvocato di Pamela Prati fa un esposto ad Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo : Pamela Prati con Pamela Perricciolo Continua a “piovere sul bagnato” nel caso delle presunte nozze tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Irene Della Rocca, l’avvocato dell’ex star del Bagaglino, ha infatti presentato un esposto alla Procura della Repubblica contro Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le due agenti della sua assistita. Attraverso le pagine di Nuovo, la Della Rocca ha asserito di aver avviato il ...

Georgette Polizzi/ Scarica Pamela Prati ed Eliana Michelazzo : 'Ho paura adesso' : Georgette Polizzi Scarica Pamela Prati ed Eliana Michelazzo e in una lunga intervista al settimanale Chi rivela: 'Ho paura adesso'

Pamela Prati : Eliana Michelazzo pubblica sui social le foto dell'aggressione con l'acido : Dopo aver confessato a 'Verissimo' di aver subito un tentanto attacco con l'acido, Eliana Michelazzo sceglie di condividere con i follower la foto che testimonia la veridicità dell'accaduto.

Pamela Prati - la sua manager Eliana Michelazzo pubblica le “prove” dell’attacco con l’acido : “Ci stanno facendo del bullismo, ci hanno detto scappate dall’Italia, fate schifo. Ci hanno aggredito con l’acido, ci hanno tirato l’acido sotto casa. Mi hanno fatto trovare un biglietto con scritto ‘al matrimonio ci arrivate a metà’ non lo abbiamo detto a nessuno perché avevamo paura”. Così aveva detto Eliana Michelazzo a Silvia Toffanin nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, lo show di canale 5 dove la manager di Pamela Prati è ...

Pamela Prati ed Eliana Michelazzo : presunta lite in aeroporto dopo Verissimo : Ieri, giovedì 9 maggio, Pamela Prati ed Eliana Michelazzo hanno registrato la puntata di Verissimo che andrà in onda questo domani su Canale 5. Come sappiamo dalle varie clamorose anticipazioni di Riccardo Signoretti di Nuovo, questa sarebbe una delle puntate più attese e trash della storia, tra litigate, pianti, telefonate a vuoto e fughe dallo studio. Però, non è finita qui: Gabriele Parpiglia ha pubblicato un post su Twitter con scritto ciò ...