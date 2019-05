Lucas Lynggaard Tønnesen | «Timothée Chalamet | lavoriamo insieme?»

vanityfair

(Di sabato 18 maggio 2019) The Rain 2:The Rain 2:The Rain 2:The Rain 2:The Rain 2:The Rain 2:Appena arriva a Milano, il cielo si fa plumbeo e scende la pioggia. La cosa fa sorridere, venuto in Italia proprio per promuovere la seconda stagione di The Rain, la prima serie danese di Netflix appena tornata con sei nuovi episodi il 17 maggio. A margine del Series Con, in una stanza dalle pareti lattiginose e con il poster della serie poggiato su un cavalletto,è in tenuta da ginnastica blu e sneankers bianche. Sorride, si sistema il ciuffo biondo che gli cade sugli occhi di ghiaccio e gesticola «come farebbe un italiano». Profilo decisamente diverso da quello di Rasmus, il personaggio che interpreta in The Rain: un teenager costretto a ...

