Caos Palermo | alta tensione durante il match della Primavera | partita sospesa

Caos Palermo - rigettata la richiesta di sospensiva sulla disputa dei playoff : E’ una situazione delicatissima in casa Palermo dopo la retrocessione del club rosanero nel campionato di Serie C, il futuro è adesso sempre più incerto ma non sono da escludere clamorosi colpi di scena. Nel frattempo come apprende l’Ansa è stata rigettata dalla Corta d’Appello Figc la richiesta di sospensiva della disputa dei play off di serie B avanzata nelle ultime ore dal Palermo proprio dopo la retrocessione del club ...

Caos Palermo - il sindaco si rivolge all’Avvocatura per un’azione legale : Caos in casa Palermo dopo la retrocessione del club rosanero nel campionato di Serie C. Nelle ultime ore il sindaco di Palermo ha dato mandato all’Avvocatura comunale di verificare, “anche, ma non solo, in raccordo con la Societa’ Palermo calcio”, la possibilita’ di azioni legali contro la retrocessione in serie C stabilita dal Tribunale federale della Figc. Come si legge in una nota del Comune, ...

Caos Palermo - class action contro la Lega B : E’ una situazione delicatissima nel campionato di Serie C dopo la retrocessione del Palermo. Nel frattempo è stato istituita una class action contro la Lega Serie B da parte di tifosi del Palermo, con rappresentanti anche dalla Germania e dagli Stati Uniti, si tratta di un’azione collettiva “in seguito alla decisione della Lega di serie B di rendere immediatamente esecutiva la sentenza emanata dal Tribunale Federale e, ...

Calcio - Serie B 2019 : Caos Palermo - parlano i giocatori : “Meritiamo i playoff - non toglieteci la dignità” : Il Palermo promette battaglia e lo fa attraverso i suoi calciatori. Il capitano Nestorovski e i suoi compagni hanno indetto una conferenza stampa dopo la decisione del tribunale federale di far retrocedere il Palermo in C. Il macedone è stato il primo a prendere parola: “Noi ancora speriamo di poter giocare i playoff, questa città e questa piazza meritano di giocare la Serie A”. Subito dopo è toccato ad altri giocatori importanti ...

Caos Palermo - la dura protesta dei calciatori rosanero : Situazione delicatissima in Serie B dopo la retrocessione del Palermo in Serie C. Nelle ultime ore i calciatori rosanero hanno chiesto il rinvio dei play-off, pesante la contestazione dopo il verdetto del Tribunale Nazionale Federale. “Come protagonisti principali quali siamo, non riusciamo a trovare alcuna giustificazione per il comportamento del Consiglio Direttivo della Lega B che, alla presenza di componenti in potenziale ...

Caos Palermo - Zamparini : “sono e rimango sereno” : “Sono e rimango sereno sul giudizio del tribunale federale che non puo’ che rigettare le richieste della Procura Federale, che ritengo assurde quanto ingiuste per la squadra, i tifosi e la citta’ intera”. Sono le dichiarazioni dell’ex patron del Palermo Maurizio Zamparini dopo che la procura della Figc ha chiesto la sua radiazione e la retrocessione del club in serie C. “La operazione Mepal Marchio ...

Caos Palermo - il sindaco dopo la richiesta di retrocessione : “inchieste non penalizzino i risultati sportivi” : “Nelle ore in cui la squadra si accinge a giocare una partita importante per conquistare la serie A, credo sia fondamentale esprimere ai giocatori l’incoraggiamento a proseguire per il raggiungimento di questo importante risultato. Le inchieste e le verifiche doverose sulle vicende societarie passate ed attuali crediamo non debbano penalizzare i risultati sportivi, che sono poi i risultati cui guardano i tifosi e la città ai ...

Balata : 'Caos Palermo? Dolore per tutti' : ANSA, - MILANO, 29 APR - "Ho appreso stamattina del deferimento del Palermo, non ho avuto tempo di approfondire. Certamente, però, c'è Dolore per una città, un popolo, un territorio e una tifoseria ...

Falsi incidenti - fratture di gruppo nella trasferta a Riccione degli spacCaossa di Palermo : 'Un ragazzo rotto due volte' : Un furgoncino, una trasferta, fratture di gruppo. Uno scenario terribile per la banda degli spaccaossa che per poter truffare una compagnia assicurativa e lucrare ancora di pi sulla richiesta di ...

SpacCaossa e lacrime di passione 'Palermo mia - credi alla speranza' : La politica deve imparare a guardare alla vita delle persone, non al potere, a entrare nella carne di chi soffre per togliere sofferenza. E' inutile agitare questioni che, certo, sono importanti, ...

Da Palermo a Trapani - le truffe milionarie degli spacCaossa : C'è anche un filone trapanese nell'inchiesta sugli 'spaccaossa', la banda di Palermo che frantumava le ossa a poveri malcapitati consenzienti per ottenere risarcimenti. Una truffa assicurativa enorme, ...

Palermo : falsi incidenti e 'spacCaossa' per truffare le assicurazioni - 42 fermi/ Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Le vittime venivano messe su un tavolo, immobilizzate con dei mattoni e poi colpite con dischi di ghisa o borse piene di mattoni in modo da fratturargli gli arti. Il tutto avveniva nella 'stanza degli orrori'. Nei minimi particolari gli inquirenti hanno ricostruito 76 episodi ma, come

Palermo : falsi incidenti e 'spacCaossa' per truffare le assicurazioni - 42 fermi/ Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Un'altra vittima designata dall'organizzazione era sul lastrico dopo avere perso tutto al gioco. "Da moltissimi anni ho il vizio del gioco, ho sempre speso quanto guadagnato alle Slot Machine e per tale ragione mia moglie mi ha lasciato - ha raccontato - Sono stato anche presso un cent

Falsi incidenti e 'spacCaossa' - 42 fermi a Palermo : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - La 'stanza degli orrori' si trovava in un piccolo appartamento di via Imera, a pochi passi dal Palazzo di giustizia di Palermo. Qui venivano spaccate le ossa delle braccia e delle gambe di uomini e donne che, in cambio di soldi, si facevano spap