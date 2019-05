Maria Fida Moro scrive al Papa | Stop al processo di beatificazione per mio padre | è

huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019) “Santità, la prego dal profondo del cuore di interrompere ildidi mioAldosempre che non sia invece possibile riportarlo nei binari giuridici delle norme ecclesiastiche. Perché è contro la verità e la dignità della persona che talesia stato trasformato, da estranei alla vicenda, in una specie di guerra tra bande per appropriarsi dellastessa strumentalizzandola a proprio favore”. Lo afferma, figlia primogenita di Aldo, in una lettera-appello al“A me risulta che il postulatore legittimo sia Nicola Giampaolo al quale ho consegnato due denunce, che sono state protocollate ed inserite nella documentazione della causa nonché inoltrate per via gerarchica a chi di dovere. Ma non ho avuto alcuna risposta e sono passati anni”, ...

