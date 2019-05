"Il debito salirà al 132%" L' allarme di Bankitalia. E l'Fmi taglia pure il Pil : La Banca d'Italia riaccende i fari sul debito rivedendo le stime al rialzo. Per l'istituto, si attesterà a 5,3 miliardi nel 2018, di 5,5 miliardi nel 2017 e di 0,8 miliardi nel 2016. E il Fondo monetario internazionale vede sempre più nero.La precedente stima dell'Istat del rapporto debito /Pil per il 2018 era al 132,1%, per il 2017 era 131,3%. In valore assoluto il debito pubblico italiano al 31 dicembre del 2018 ammonta a 2.322 miliardi (5,3 ...

