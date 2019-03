Malpensa “Zero ore” in busta paga | contributi e malattia non pagati | così la coop fa la

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Il telefono trilla alle ore 7.07. “Ciao, oggi riposo, squadra cancellata”. Nazih è già pronto e sta infilando il giaccone, ché fuori fa freddo: se attacca alle 9 si muove alle 7.30. Non si scappa, da casa alla stazione di Novara servono quindici minuti e per arrivare ail treno impiega più di un’ora. Poi bisogna aspettare la navetta che ti porta al cargo. Di solito funziona, invece il 15 dicembre sta per uscire ma arriva l’sms del capoarea e Nazih rimane a casa. E non è la prima volta: “Qui è, il giorno stesso ti dicono che non ti hanno messo nel turno.non lavori e non tino la giornata“. A dicembre è successo cinque volte, Nazih ha conservato i messaggi. E a fine mese “mi sono trovato cinque giornate in meno sul cedolino: con un contratto da 21 giorni significa che ho perso un quarto dello stipendio”. Non si ...

