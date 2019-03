15 attori che vorremmo vedere come X-Men al cinema

Anche Domino’s Pizza firma le tutele per i fattorini del food delivery : Domino’s Pizza (Getty Images) A dieci mesi dal varo, la carta di Bologna per la tutela dei lavoratori di app e piattaforme digitali incassa la seconda firma da parte di un’azienda. Quella della multinazionale statunitense delle pizzerie, Domino’s Pizza. Il documento, voluto dal Comune emiliano per fissare le condizioni di lavoro minimo per chi opera per le app, a cominciare dai fattorini delle consegne a domicilio, si applicherà Anche ai ...

Reddito di cittadinanza : auto e immobili tra i fattori che possono far bocciare le domande : Come riportano numerosi media e siti internet, le domande per il Reddito di cittadinanza hanno già superato quota 600mila. domande però non significano erogazione perché non tutti i richiedenti avranno diritto a rientrare nel programma e percepire il sussidio. Probabilmente, come riporta il quotidiano “Il Sole 24 Ore” nella sua edizione digitale di oggi 20 marzo, solo dal 15 aprile si potranno tirare le somme avendo a disposizione il primo dato ...

Un tribunale americano ha stabilito che l’erbicida Roundup è tra i fattori che hanno causato un tumore in una persona : Il 19 marzo un tribunale di San Francisco, negli Stati Uniti, ha stabilito che l’erbicida Roundup, uno dei più usati al mondo, è tra i fattori che hanno causato un linfoma non Hodgkin (un tipo di tumore) a un uomo californiano, Edwin Hardeman.

F1 – Team radio di fuoco di Bottas subito dopo la vittoria - che attacco ai suoi detrattori : “fottetevi” [VIDEO] : Il finlandese non le ha mandate a dire a tutti quelli che lo hanno criticato nel corso della stagione passata, togliendosi alcuni sassolini dalle scarpe Una rivincita, così può definirsi la vittoria di Valtteri Bottas nel Gp d’Australia. dopo le critiche ricevute nel corso della stagione passata, il pilota della Mercedes ha risposto presente alla prima gara del 2019, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa dopo aver tagliato il ...

Michela muore di cancro - il marito e la figlia fondano una fattoria per ragazzi autistici : Giuseppe e Margherita fondano "Dopo Michela": "Sogno di realizzare il mio progetto ‘coraggioso’ di co-housing. Un progetto che riproduca le condizioni abitative ottimali, con percorsi che mirino allo sviluppo di competenze per favorire la loro autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana".Continua a leggere

Esce "Detective per caso" - attori disabili e normodotati recitano insieme in un giallo che potrebbe diventare serie tv : Un giallo 'low-budget' realizzato in 4 settimane, facendo recitare fianco a fianco attori professionisti disabili e normodotati: 'Per noi - dice Daniela Alleruzzo, autrice della sceneggiatura e ...

Sfera Ebbasta pubblica Mademoiselle contro i detrattori dopo le critiche e l’esclusione da The Voice (audio e testo) : Sfera Ebbasta pubblica Mademoiselle e si rivolge a tutti coloro che lo hanno criticato in questi mesi, soprattutto dopo la strage di Corinaldo per la quale gli è stata attribuita gran parte della colpa. Il trapper ha così deciso di tornare con un brano nel quale si rivolge ai detrattori senza mandarle a dire, concentrando nel testo tutto quello avrebbe voluto dire nelle interviste alle quali non ha risposto in queste settimane che lo hanno ...

Gli attori difendono l’amore tra Meredith e DeLuca in Grey’s Anatomy : “Aboliamo i cliché sull’età” : Non piacciono a tutti, sono una coppia a sorpresa e piuttosto divisiva, ma la showrunner e gli attori sembrano convinti di voler portare avanti sullo schermo l'amore tra Meredith e DeLuca in Grey's Anatomy, nonostante la differenza d'età, la scarsa conoscenza reciproca dei due personaggi e le storie di vita così diverse. Se la complicità sul set tra Ellen Pompeo e Giacomo Gianniotti è già acclarata, ora è diventata ufficiale anche la loro ...

Chef Rubio a Blogo : "Con Camionisti in Trattoria viaggio nell'Europa che accoglie" : Gabriele Rubini, o Chef Rubio se preferite, è instancabile, va detto. Non solo perché in poco meno di un anno ha macinato tre stagioni di Camionisti in Trattoria, di cui l'ultima al via proprio questa sera, domenica 10 marzo 2019, alle 21.25 su Nove (dopo due edizioni su DMAX), ma soprattutto perché Rubini è uno e più che trino. E' uno che "si è mangiato il mondo", come racconta nel viaggio fotografico "tra storie, cibo e persone" pubblicato ...

La Bce conferma : tassi fermi allo 0% fino a fine 2019. Draghi : «Italia tra fattori che pesano su rallentamento» : L'Italia, ha poi aggiunto Draghi, «è sicuramente tra i fattori che pesano sul rallentamento dell'economia dell'Eurozona». Il Consiglio direttivo ha dunque deciso di lasciare i tassi di interesse ...

Chef Rubio - dagli alberi alle trattorie : “Il mio interesse per l’ambiente è egoismo altruista” : Alto e basso, ambientalista e gourmet da strada: Chef Rubio continua ad andare oltre gli impegni televisivi – che lo vedranno impegnato nella terza stagione inedita di “Camionisti in trattoria”, sul canale Nove di Discovery Italia, in prima assoluta da domenica 10 marzo alle 21:25 – e si occupa degli alberi di Roma. Si tratta di una raccolta fondi per l’ambiente a sostegno di un parco pubblico di Roma: “Prendendo spunto dalle ...

Luke Perry morto - che fine hanno fatto gli attori di Beverly Hills 90210? : Un post condiviso da , @jenniegarth, in data: Feb 27, 2019 at 10:05 PST Jason Priestley, interprete di Brandon Walsh, è stato l'idolo delle ragazzine di tutto il mondo..Ma la sua carriera ha poi ...

The Witcher : annunciati due nuovi attori che faranno parte del cast della serie Netflix : Grazie agli utenti Reddit ora sappiamo che ci sono altri due nuovi attori per la serie TV The Witcher di Netflix: Gaia Mondadori nei panni di Pavetta e Lucas Englander nei panni di Chireadan.Come segnala Comicbook, la conferma del coinvolgimento dell'attrice arriva dalla sua pagina CV e, a quanto pare, The Witcher sarà il suo primo lavoro televisivo. Fino ad ora, l'attrice ha partecipato in gran parte a rappresentazioni teatrali.Per chi non lo ...

Camionisti in trattoria con Chef Rubio - la terza stagione su Nove dal 10 marzo : Camionisti in trattoria riparte da domenica 10 marzo 2019, alle 21.25, ma con su una nuova rete: Chef Rubio lascia Dmax per approdare su Nove, ormai rete 'ammiraglia' del gruppo Discovery, per la terza stagione di uno dei suoi programmi più seguiti. Un racconto che come abbiamo già modo di dire è soprattutto un viaggio sincero e appassionato nel mondo del camionismo, nelle vite di chi macina chilometri a bordo di veri e propri 'mostri della ...