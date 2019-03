Lo Zecchino d’Oro diventa un film per la tv Simone Gandolfo è Cino Tortorella

davidemaggio

(Di giovedì 21 marzo 2019)Lod’Oroun tv movie. Da qualche giorno sono partite a San Michele in Bosco le riprese de I Ragazzi delloper il piccolo schermo teso a raccontare la storia del celebre programma televisivo italiano. Una delle protagoniste della fiction sarà Matilda De Angelis, nei panni di Mariele Ventre, fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna.Ad affiancare la giovane attrice ci sarà Maya Sansa (le due donne hanno negli anni scorsi lavorato insieme in Tutto Può Succedere), che darà voce a Ernestina, la mamma di Mimmo, uno dei bambini protagonisti della storia raccontata. Sarà invecead avere l’onore di interpretare, alias il mago Zurlì, storico conduttore della manifestazione il cui ruolo è quello di accompagnare i ragazzi alla prima esibizione canora in televisione. Nel cast della ...

