Insigne a casa | Chiesa ai box Italia al lavoro | ma Mancini perde il tridente

Insigne ad Hamsik «Questa sarà per sempre casa tua» : Lorenzo Insigne raccoglie l’eredità di Marek Hamsik e lo saluta con un messaggio affettuoso postato sui social prima della partenza dello slovacco verso la Cina e, dopo 12 anni in azzurro, verso il Dalian. «Questa sarà per sempre casa tua e noi saremo sempre la tua famiglia – scrive Insigne -. Da quando ho avuto la fortuna di indossare la maglia della squadra della mia città, sei sempre stato presente come Amico, Compagno e ...

Il Fatto Quotidiano confonde casa Insigne con casa Bandaranaike : «L’autodeterminazione della donna» Al Fatto Quotidiano hanno preso particolarmente sul serio lo scherzo architettato da Le Iene e sua moglie a Lorenzo Insigne. Noi ne abbiamo scritto ieri. Non tutti i nostri lettori sono stati d’accordo con la nostra visione. Nessuno, però, ha scambiato la famiglia Insigne per la famiglia cingalese Bandaranaike in cui Sirimavo – vedova del primo ministro Solomon che venne assassinato ...